تسجيل
12:50 GMT31 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية

    الاغتيالات تلاحق العشائر العربية شرقي سوريا

    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/12/1046039494_0:130:1280:850_1200x675_80_0_0_8d5e28a61e70f1a30821bad7165a746e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007311046155578-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    أقدم مجهولون على قتل أحد وجهاء قبيلة البكارة صباح يوم عيد الأضحى، وذلك بعد يوم من قتل أحد وجهاء قبيلة العكيدات العربية في مناطق سيطرة تنظيم " قسد " والجيش الأمريكي.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة نقلاً عن مصادر أهلية بريف دير الزور بأن مجهولين أقدموا على اغتيال الشيخ علي سلمان الويس مختار بلدة الدحلة في ريف دير الزور الشرقي الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي وميلشيات "قسد" الخاضعة له، وهو أحد وجهاء قبيلة البكارة العربية.

    وقال الشيخ نواف راغب البشير شيخ قبيلة البكارة في سوريا والوطن العربي في تصريح لـ "سبوتنيك" بأن الشيخ علي سلمان الويس تعرض للاغتيال صباح اليوم الجمعة (31 تموز/ يوليو)، أثناء توجهه إلى أداء صلاة عيد الأضحى في جامع البلدة، مشيرا إلى أن "الأهالي عثروا عليه ملقىً على الأرض وأن عملية القتل تمت بسلاح مزود بكاتم صوت، نظرًا لعدم سماع أي صوت لإطلاق الرصاص".

    وحمل الشيخ البشير مسؤولية الاغتيال لمسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بأعتبارها المسيطرة على المنطقة، ولفلول تنظيم " داعش " الإرهابي، باعتبار الشيخ الويس هو من أصحاب المواقف الوطنية والرافضة للاحتلال والإرهاب.

    وكان أحد وجهاء العشائر العربية المقربين من القوات الأمريكية وتنظيم " قسد" الموالي له بريف دير الزور الشرقي، قد قتل أمس الخميس، عبر إطلاق رصاص على سيارته الخاصة أمام منزله من قبل مسلحين مجهولين.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة نقلا عن مصادر عشائرية بريف دير الزور بأن مسلحين مجهولين أقدموا على قتل رئيس لجنة عشيرة “البكير” في مجلس قبيلة العكيدات العربية، والمتحدث باسم القبيلة سليمان الكسار، الملقب بـ "أبو نعيم"، في منزله الكائن في قرية الكسار التابعة لبلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

    وأوضحت المصادر بأن المقتول "أبو نعيم" كان مقربا من مسلحي تنظيم "قسد"، وحضر جميع اللقاءات التي حدثت بين متزعمي التنظيم وشيوخ ووجهاء ريف دير الزور الشرقي إثر سيطرة القوات الأمريكية على المنطقة.

    وبينت المصادر بأن هناك انقسام بين أبناء العشائر العربية في منطقة دير الزور الشرقي فمنهم من يتهم فلول تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء هكذا عمليات اغتيال، ومنهم من يتهم تنظيم "قسد" بالوقوف ورائها لإثارة الفتنة والمناحرة العشائرية خصوصاً على خلفية توسع المساحة الجغرافية للمقاومة الشعبية ضد الجيش الأمريكي وممارسات هذا التنظيم التابع له.

    يذكر أن محاولات اغتيال مماثلة وقعت في المنطقة بوقت سابق، حيث تعرض عضو ما يسمى "حزب سورية المستقبل" التابع لتنظيم "قسد" المدعو حذيفة الأحمد، لمحاولة اغتيال في منطقة الشحيل بريف دير الزور الشرقي في الـ 27 من أيار الماضي.

    وتشهد مناطق سيطرة الجيش الأمريكي والميليشيا الموالية له حالة من الفلتان الأمني وانتشار عمليات القتل والاغتيال، ما دفع المئات من سكان مناطق وبلدات ريف دير الزور الشرقي إلى تنظيم عدد كبير من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية.

    انظر أيضا:

    مظاهرات للعشائر في الشدادي شرقي سوريا ضد مسلحين تابعين للجيش الأمريكي... فيديو
    مظاهرات عشائرية ضمن مناطق سيطرة "الاحتلال الأمريكي" تطالب برحيله عن سوريا... فيديو
    رغم فرض منهاج "قسد"... الطلاب الأكراد يحتلون مراكز أولى بامتحانات الثانوية السورية في الحسكة
    عشائر وقبائل الحسكة تدعو للانضمام إلى المقاومة الشعبية السورية ضد الاحتلال
    الكلمات الدلالية:
    سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    امرأة ترتدي زبا تقليديا شعبيا أثناء مراسم إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    بالالايكا وماتريوشكا...إطلاق قطار مخصص للفنون الشعبية الروسية في موسكو
    سلاح خارق في القطب الشمالي
    سلاح روسي خارق في القطب الشمالي
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك