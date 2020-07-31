ضبط 2050 مخالفا دخلوا المشاعر المقدسة في السعودية بلا تصريح

ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، تصريحا صادرا عن المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج في البلاد أشار فيه إلى ضبط 2050 مخالفا لتعليمات الدخول إلى المشاعر المقدسة.
ونوه المتحدث إلى أن هذا الإجراء طبق بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح.
July 31, 2020
وأشار المتحدث إلى أن هذه الأحكام والعقوبات هي من ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار وعدوى فيروس كورونا المستجد المتعلقة بموسم الحج من خلال إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا "لمقاصد الشريعة الإسلامية".
وتوافد حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى (10 ذي الحجة) إلى مشعر مِنى لأداء نُسك "رمي الجمرات".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، توافد الحجاج إلى مِنى مهللين مكبرين، مع بزوغ فجر اليوم، قادمين من مزدلفة؛ حيث باتوا ليلتلهم بعد أن منّ الله عليهم، الخميس (9 ذي الحجة) بالوقوف على صعيد عرفات، الركن الأعظم من أركان الحج.
#بسلام_آمنين |— واس العام (@SPAregions) July 31, 2020
جانب من رمي الحجاج لجمرة العقبة الكبرى.#واس_عام pic.twitter.com/yHTFvvpsUU
وتم تزويد كل حاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، بينها إحرام طبي ومعقم وحصى الجمرات وكمامات وسجادة ومظلة.
وشددت السلطات السعودية إجراءات التعقيم في المشاعر والمسجد الحرام، وفرضت تعليمات بمنع الحجاج من لمس كسوة الكعبة، وعند انتهاء موسم الحج، سيخضع الحجاج للحجر المنزلي للتأكد من صحتهم وسلامتهم.
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