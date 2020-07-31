طيران الجيش العراقي يوجه ضربات مدمرة لـ "داعش"... صور

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي العراقي نفذ ضربات جوية دقيقة، دمر عجلات كان يستخدمها إرهابيو تنظيم "داعش".

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: " بعملية مشتركة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من لواء المشاة 45 قيادة المقر المتقدم لعمليات كركوك ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في اللواء أعلاه وبمشاركة فعالة من طيران الجيش من توجيه ضربات أرضية وجوية مدمرة لتجمعات الدواعش في منطقة وادي الشاي التابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان "أسفرت الضربات عن تدمر عجلتين نوع هونداي يستخدمها الدواعش في تنفيذ عملياتهم الإرهابية، كما تم تدمير عجلة نوع "بيك آب" بالإضافة إلى تدمير صهريج لنقل الوقود لعصابات "داعش".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.