العراق… الحلبوسي يطالب بانتخابات في موعد أبكر من الذي دعا اليه رئيس الوزراء

طالب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إلى إجراء انتخابات في موعد أبكر من الذي دعا اليه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ودعا إلى عقد جلسة برلمانية "طارئة".

وقال الحلبوسي في تغريدة له على موقع تويتر، صباح السبت، إن "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهجها الوزراي ولم يتعد السطور التي كتبت به، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة".

وطالب بتنفيذ المادة 64 من الدستور العراقي لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، داعيا إلى جلسة طارئة علنية للرئاسات العراقية الثلاث وللقوى السياسية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، أن الانتخابات المبكرة العراقية ستكون في 6 يونيو/حزيران من عام 2021.

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إن هدفه منذ تكليفه كان إنقاذ العراق من الفوضى.

ويشهد العراق في محافظات الوسط والجنوب منه مع العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وزادت حدتها أخيرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.