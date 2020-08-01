تسجيل
07:31 GMT01 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الأمين العام لـ حزب الله حسن نصرالله، صيدا، لبنان 7 يوليو 2020

    روسيا تنتقد القرار الأمريكي ضد "حزب الله" وتكشف موقفها من اقتراح نصر الله

    © REUTERS / Ali Hashisho
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 21
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1046117662_0:262:3151:2033_1200x675_80_0_0_38f093d176bcc3f6f524b9c4518b33eb.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008011046160064-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/

    انتقد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين "القرارات الأمريكية الأخيرة لنزع سلاح "حزب الله" من خلال العقوبات التي تفرضها، الأمر الذي يؤثر على البلد، مشددا على أنها ستفشل في ذلك ولن تنجح في نزع السلاح، قائلاً "هذا وهم".

    نتنياهو
    © REUTERS / Ammar Awad
    "خذ هذه الحقيقة على محمل الجد"... نتنياهو يوجه رسالة تحذير إلى حسن نصر الله
    لفت زاسبكين، في حديث مع قناة "الميادين"، إلى أهمية معادلة التوازن مع إسرائيل، مؤكداً أن "الأمريكيين يريدون ربطه بالسلاح وهذا الربط لن يؤدي إلى نتائج، وفيه احتمال للمخاطر الأمنية، وأن هذا الشعار يهدف لاستفزاز حزب الله وخلق مشاكل داخلية".

    وعن الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قال: "ليس هناك احتمال كبير للحرب. هناك توازن وكل طرف يعرف أن هناك خسائر كبيرة لكل من الطرفين، والآن الأولويات في المنطقة هي لإيجاد الحلول للنزاعات في سوريا وليبيا واليمن وأيضاً مراقبة الأوضاع في لبنان".

    وصرح زاسبكين: "لا يوجد أفق للحرب بشكلٍ استراتيجي، فاستراتيجيا لن يحقق أي طرف أهدافه، وهذا يعني أن الوضع جامد حتى المرحلة الأخرى، التي نتمنى فيها إيجاد الحلول، آخذين بالاعتبار أن الخلافات بين إيران والسعودية مثلا، هي مصطنعة بدرجة كبيرة، والخلافات الطائفية أيضاً مصطنعة، لأنه يجب العيش بحسن الجوار بين الجميع، كما دلّت الأحداث في سوريا والعراق واليمن".

    وحول اقتراح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حول التوجه شرقا الذي يكثر الحديث حوله في لبنان، قال السفير الروسي: "حدث جدل حول الموضوع، وأنا أرى أن هناك تسييساً لموضوع العلاقات اللبنانية مع الخارج، عندما قيل إذا انسحبت أمريكا سوف يأتي مكانها روسيا والصين، وهذه المقولات جرى استخدامها حسب المصالح. فروسيا أصلاً تريد أن يطور لبنان علاقاته مع الجميع".

    وأضاف: "هناك الامتداد للعراق وإيران المفيد، وهناك احتمال للمشاريع الصينية، والشركات الروسية تهتم بعدد من فروع اقتصاد لبنان بما في ذلك الكهرباء وتنقيب النفط، والمشاريع الأخرى حسب تقديم العروض. ما نريده هو الأجواء الطبيعية للتجارة ووفقاً لمعايير الاقتصاد الحر كما هو النظام اللبناني".

    وبشأن إيران، قال السفير الروسي إنه "يجب أن نعترف أن دور إيران دور إيجابي، فهذا البلد أصبح مستهدفا من أمريكا بموضوع الاتفاق النووي وببعض المواضيع الأخرى، نحن نقف من أجل إيجاد القواسم المشتركة ما بين الجميع ولدينا نظرية الأمن الخليج بمشاركة جميع الأطراف والدول الموجودة في هذه المنطقة".

    وردا على سؤال بخصوص اعتراض الطائرات الأمريكية للطائرة المدنية الإيرانية مؤخراً، رأى "أن الأمريكيين يصنعون المشاكل وينتهكون القوانين الدولية، والهدف توتير الأوضاع لإثبات أنهم موجودون ولديهم دور ونفوذ".

    انظر أيضا:

    "حزب الله" العراقي يتهم رئيس وزراء عربي بتسهيل اغتيال قاسم سليماني
    إسرائيل تحرك قواتها استعدادا لهجوم محتمل من "حزب الله" قبل العيد... بالفيديو
    قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن خلية "حزب الله"
    قناة عبرية تنشر صورة لمجندة إسرائيلية تقول إنها كشفت خلية لـ"حزب الله"
    "سندفنهم تحت أنقاض لبنان"... أقوى تهديد إسرائيلي إلى "حزب الله"
    الكلمات الدلالية:
    إيران, إسرائيل, حزب الله, روسيا, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر جوي للمصلين أثناء صلاة عيد الأضحى في مسجد الأزهر (كيبايوران) في جاكرتا، إندونيسيا، 31 يوليو 2020
    كيف احتفل مسلمو العالم بعيد الأضحى في ظل الوباء
    المزيد من العقوبات ضد إيران
    المزيد من العقوبات ضد إيران
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك