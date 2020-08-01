تسجيل
07:31 GMT01 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    زيارة الرئيس بشار الأسد إلى ريف إدلب الجنوبي المحرر، سوريا

    الرئيس بشار الأسد يوجه كلمة إلى الجيش السوري

    © Photo / Syrian Presidency Facebook page
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 31
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104323/80/1043238049_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_a6b71270cd505f952985f56da068eede.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008011046160124-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/

    وجّه ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، اليوم السبت، كلمة إلى ​القوات المسلحة​ السورية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس ​الجيش​.

    طائرة استطلاع مسيرة Black Hornet
    © Photo / Richard Watt
    الجيش السوري يستولي على الطائرة المسيرة "الأكثر سرية" في العالم... صورة
    وقال الرئيس الأسد، في كلمته: "يا رجال البطولات والعزائم والهمم. أتوجه إليكم اليوم بمشاعر ملؤها الفخر والتقدير بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري، وأحييكم تحيةَ الأبطال الميامين حماةَ ​الديار​ وصُنَّاعَ الانتصار. أحييكم ضباطاً وصفَّ ضباط وجنوداً شجعان بهذا العيد المجيد الذي يُجسد رسوخاً و تجذراً لقيم الأصالة والانتماء، وتجدداً وانبعاثاً لحاضرٍ ومستقبلٍ عنوانه الكرامة والسيادة والإباء".

    وأضاف: "يا أبناء قواتنا المسلحة الشجعان. كنتم مع شعبنا الأبي في مختلف مراحل هذه الحرب ​الإرهابية العدوانية أسيادا وأحرارا وأباة، في وقت توهم فيه البعض أنهم قادرون على تطويع إرادتكم والنيل من عزيمتكم، فأسقطتم أوهام غطرستهم، وجابهتم عربدات قوى الشر والإرهاب الذين استمرؤوا الغدر والعدوان، وأثبتم في خضم التحديات وغمار المعارك أنكم أهل ​الثبات​ والتضحية والإقدام والشجاعة.. لا تعرفون الخوف أو التردد، ولا ترتضون عن المجد والعلياء بديلا".

    كما أضاف الرئيس السوري، في كلمته: "وترخصون المهج والأرواح في الدفاع عن كرامة الوطن و​سلامة​ أبنائه"، مشددا على أن "ما حققتموه كان كبيراً بإنجازاته، عظيماً بانتصاراته، وتجلى بوضوح على امتداد ما يزيد عن تسع سنوات من عمر هذه الحرب الإجرامية التي مارست فيها القوى الاستعمارية شتى أشكال الإرهاب والعدوان على سوريا وشعبها الصامد".

    وختم الرئيس الأسد كلمته بالقول: "يا أبطال جيشنا الباسل.. أهنئكم مرة ثانية بهذا اليوم المجيد وأنتم تجددون العهد الذي عاهدتم في الدفاع عن الأرض والسيادة وصون الشرف والكرامة.. وأدعوكم إلى مواصلة مسيرتكم المظفرة.. مسيرة الرجولة والبطولة والتضحية والفداء التي تستكملون من خلالها تحرير كامل تراب الوطن من شراذم الإرهاب ودنس الاحتلال.. فأنتم معقد الأمل والثقة.. وبكم تشمخ الهامات وتتحقق الأمجاد وينتصر الوطن.. الرحمة والخلود لأرواح شهدائنا الأبرار.. والشفاء لجرحانا الأبطال".

    انظر أيضا:

    ما سر الأعضاء البشرية التي عثر عليها الجيش السوري في ريف إدلب
    أمريكا تفرض عقوبات على الجيش السوري ونجل الرئيس الأسد
    أحد مرتزقة الجيش الأمريكي لـ"سبوتنيك": مهمتنا رصد مواقع الجيش السوري... فيديو وصورة
    رسميا... بشار الأسد يعفو عن "الفارين من الجيش"
    بشار الأسد: الجيش السوري سيتوجه قريبا إلى جسر الشغور لدعم الجنود المحاصرين على مشارفها
    الكلمات الدلالية:
    بشار الأسد, الجيش السوري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر جوي للمصلين أثناء صلاة عيد الأضحى في مسجد الأزهر (كيبايوران) في جاكرتا، إندونيسيا، 31 يوليو 2020
    كيف احتفل مسلمو العالم بعيد الأضحى في ظل الوباء
    المزيد من العقوبات ضد إيران
    المزيد من العقوبات ضد إيران
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك