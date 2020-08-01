الرئيس اللبناني يدعو لاستجابة من الدول المعنية للخطة المبدئية لعودة اللاجئين السوريين

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، الدول المعنية بالاستجابة للخطة المبدئية التي وضعتها بلاده لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

القاهرة، - سبوتنيك. وقال في خطاب بمناسبة عيد الجيش اللبناني، إنه "مع إقرار الخطة المبدئية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، التي أصبحت بمعظمها آمنة وقادرةً على استيعابهم، تكون الدولة قد وضعت تصوراً موحداً لحل هذه الأزمة".

وأضاف: "نأمل أن تتجاوب معنا الدول المعنية لتأمين العودة الآمنة والكريمة لهم".