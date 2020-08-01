"العلاقات لا تدار بالتهديد"... الإمارات ترد على تصريح وزير الدفاع التركي "الاستفزازي"

علقت الإمارات، اليوم السبت، على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، واصفه إياها بـ"الاستفزازية".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده"، مضيفا أن "منطق الباب العالي والدولة العلية وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي".

وشدد قرقاش على أن "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن"، مؤكدا أن "الأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 1, 2020

​وكان وزير الدفاع التركي قد هاجم الإمارات، في لقاء مع قناة "الجزيرة"، واتهمها بأنها "تدعم منظمات إرهابية معادية لتركيا" في ليبيا وسوريا، وقال إن بلاده "ستحاسب الإمارات على ما فعلت في المكان والزمان المناسبين"، على حد تعبيره.