الإمارات تعلن تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، نجاحها في تشغيل أول مفاعل لإنتاج الطاقة النووية السلمية في العالم العربي.

وكتب نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على "تويتر": "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح . أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز".

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 1, 2020

وتابع قائلا: "الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات.. الإمارات شطرت الذرة.. وتريد استكشاف المجرة".

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 1, 2020

واختتم قائلا: "رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية.. ومنافسة بقية الأمم العظيمة.. لا شيء مستحيل".

وكان من المقرر افتتاح أول مفاعل نووي إماراتي وهو "محطة براكة" في أواخر عام 2017، ولكن تم تأخيره عدة مرات.