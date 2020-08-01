كيس تم إرساله إلى حسن نصر الله بعد حرب تموز... سر يكشف للمرة الأولى

كشف المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، عن الهدية التي أرسلها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى الأمين العام للحزب حسن نصر الله خلال حرب يوليو/ تموز.

وروى خليل، في حديث تلفزيوني على قناة "المنار" أنه "كان بصدد إيصال رسالة من نصر الله إلى بري تفيد بأن عناصر "حزب الله" ما زالوا يقاتلون في عيتا الشعب وكبدوا جيش الاحتلال خسائر كبرى بينها عدد من الدبابات".

ولفت إلى أنه "عندما كان بصدد المغادرة همّ بري ودخل إلى منزله ثم عاد حاملا كيساً من الفاكهة والطعام، وطلب منه توصيل الكيس الذي كان يحتوي على عنب وفواكه أخرى إلى نصر الله".

— جواد نصرالله (@mohammadjdns) July 31, 2020

وأكد خليل أن "السيد نصر الله حملني رسالة في اليوم الخامس للعدوان للرئيس بري، وأكد فيها أن "الوضع الميداني ممتاز ومعنويات المجاهدين عالية جدا واعتبر أن الحكومة ليست المكان المناسب للتسويات وتمنى على الرئيس بري ان يضع فخامة الرئيس لحود بكل تفاصيل المفاوضات لأنه يقف مع المقاومة في هذه الظروف الصعبة".