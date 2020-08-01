نقل تركي آل الشيخ إلى أمريكا بعد تدهور خطير في صحته... صورة

تدهورت الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى أمريكا لتلقي العلاج اللازم.

ووفقا لآخر التقارير، فإن آل الشيخ وصل إلى مدينة نيويورك مع طاقم طبي، الذي كان يشرف عليه، لمتابعة حالته الصحية.

نسألك الدعاء

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المستشار تركي آل الشيخ يصل نيويورك بعد تدهور حالته الصحية .. شفاك الله وعفاك يا أبو ناصر 😭😭 pic.twitter.com/SKV05i2hN8 — عبدالناصرزيدان (@abdelnaserzidn) August 1, 2020

ويشار إلى أن تركي آل الشيخ قد تعرض لوعكة صحية في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تم نقله إلى أمريكا لإجراء عدة عمليات في أحد مستشفيات نيويورك.

أنباء عند تدهور الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة السعودية بشكل مفاجا ونقله إلى نيويورك لإجراء عملية جراحية جديدة بالمخ مكان العملية القديمة

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاءً تاماً ظاهراً وباطناً لايغادر بلاءً ولاسقما وجميع المرضى🙏 — ahmed gamal (@gemyyy72) August 1, 2020

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بخبر تدهور صحة آل الشيخ، متنين له الشفاء العاجل والصحة الجيدة.

مغادرة المستشار #تركي_آل_الشيخ الى امريكا بسبب تدهور حالته الصحية

وكان متوقعا اجراء عملية عاجلة فور وصوله لكن الاطباء استحسنوا اجراء بعض الفحوصات وتأجيل العملية ليوم الاثنين او الثلاثاء

علما ان العملية ستكون مصيرية وحاسمة لحالته المرضية الحرجة

وهنا فيديو يشرحه حالته👇



تابع ... pic.twitter.com/mk7YGjuOGw — احمد (راقي باخلاقي) (@karem1199) August 1, 2020

وفي المقابل، قال الكاتب محمد الوليدي، إن السبب الرئيسي وراء انتقال آل الشيخ إلى نيويورك هو الهروب بعد انهيار صفقة "نيوكاسل".