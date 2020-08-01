نقل تركي آل الشيخ إلى أمريكا بعد تدهور خطير في صحته... صورة

ووفقا لآخر التقارير، فإن آل الشيخ وصل إلى مدينة نيويورك مع طاقم طبي، الذي كان يشرف عليه، لمتابعة حالته الصحية.
نسألك الدعاء— عبدالناصرزيدان (@abdelnaserzidn) August 1, 2020
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المستشار تركي آل الشيخ يصل نيويورك بعد تدهور حالته الصحية .. شفاك الله وعفاك يا أبو ناصر 😭😭 pic.twitter.com/SKV05i2hN8
ويشار إلى أن تركي آل الشيخ قد تعرض لوعكة صحية في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تم نقله إلى أمريكا لإجراء عدة عمليات في أحد مستشفيات نيويورك.
أنباء عند تدهور الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة السعودية بشكل مفاجا ونقله إلى نيويورك لإجراء عملية جراحية جديدة بالمخ مكان العملية القديمة— ahmed gamal (@gemyyy72) August 1, 2020
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاءً تاماً ظاهراً وباطناً لايغادر بلاءً ولاسقما وجميع المرضى🙏
وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بخبر تدهور صحة آل الشيخ، متنين له الشفاء العاجل والصحة الجيدة.
مغادرة المستشار #تركي_آل_الشيخ الى امريكا بسبب تدهور حالته الصحية— احمد (راقي باخلاقي) (@karem1199) August 1, 2020
وكان متوقعا اجراء عملية عاجلة فور وصوله لكن الاطباء استحسنوا اجراء بعض الفحوصات وتأجيل العملية ليوم الاثنين او الثلاثاء
علما ان العملية ستكون مصيرية وحاسمة لحالته المرضية الحرجة
وهنا فيديو يشرحه حالته👇
تابع ... pic.twitter.com/mk7YGjuOGw
وفي المقابل، قال الكاتب محمد الوليدي، إن السبب الرئيسي وراء انتقال آل الشيخ إلى نيويورك هو الهروب بعد انهيار صفقة "نيوكاسل".
هروب #تركي_ال_الشيخ آخر مستشار علني لدى #محمد_بن_سلمان إلى أمريكا بدعوى "المرض" بعد أن حمله ابن سلمان انهيار صفقة نيوكاسل بسبب تورطه في قرصنة بث "بي إن سبورت".. المعاول التي استخدمها ابن سلمان في قهر من يعارضه ستتجه نحوه.— محمد الوليدي (@mohdalwalidi) August 1, 2020
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