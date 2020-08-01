وزيرة مصرية ترد على ماسك بدعوة لاكتشاف المزيد من الكتابات حول بناء الأهرامات

ونشرت المشاط على حسابها الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "أتابع كل أعمالك بشغف كبير. وأنا أدعوك أنت وشركتك سبيس أكس إلى اكتشاف المزيد من الكتابات عن كيف تم بناء الأهرامات المصرية، وكذلك المقابر الفرعونية. نحن في انتظارك".
I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020
وكان ماسك قد "غرد"، في وقت سابق، بأكثر من تغريدة تحدث فيها عن أن الأهرامات المصرية قامت ببنائها مخلوقات فضائية.
Aliens built the pyramids obv— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020
وبعد حصول التغريدة على العديد من ردود الفعل والتعليقات، عاد ماسك ليعلق بـ"تغريدة" جديدة، قائلا: "رمسيس الثاني كان رائعًا"، مضيفا: "كان الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر منذ 3800 عام".
وضم في التغريدة رابطا لصفحة ويكيبيديا عن الهرم الأكبر في الجيزة.
The Great Pyramid was the tallest structure made by humans for 3800 years. Three thousand, eight hundred years. https://t.co/6DU46eMbni— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020
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