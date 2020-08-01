صحيفة تكشف حقيقة استثناء 3 فئات من قرار حظر دخول الكويت

Twitter/masralarabia منها مصر وإيران... الكويت تمنع دخول مواطني 31 دولة "القبس" الكويتية، اليوم السبت، إن مصدرا مسؤولا نفى لها صدور قرار باستثناء الأطباء والمعلمين والمهندسين من قرار حظر الطيران التجاري إلى مطار الكويت الدولي الذي شمل 31 دولة.

ولفتت الصحيفة إلى قول المصدر إن قرار حظر الطيران التجاري للدول يكون على "وجهة السفر" فقط سواء مغادرة أو قادمة ولا يشمل مواطنيها المقيمين في دول مسموح لها بدخول الكويت.

وتابع: "إذا تواجد أحد مواطني الدول المحظورة في دولة مسموح لها بدخول الكويت فإنه لا يمنع من دخوله البلاد شريطة أن يقيم في تلك الدول ما يزيد عن 14 يوما، وأن يلتزم بالاشتراطات الصحية المطلوبة لدخول الكويت".

وأعلنت دولة الكويت، اليوم السبت، حظر الطيران التجاري القادم من عدة دول تعتبر "عالية الخطورة" بالنسبة لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، من بينها دول مصدرة للعمالة إلى الكويت، كالهند وباكستان والفلبين ومصر.

وأوضح الطيران المدني عبر "تويتر"، أنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد، بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من (الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنجلاديش - الفلبين).

واستأنف مطار الكويت الدولي، اليوم، عمليات استقبال القادمين من عدة وجهات؛ بعد توقف الحركة الملاحية الجوية فيه لعدة أشهر، بسبب جائحة كورونا.

ويتم تشغيل المطار الدولي بنسبة 30 في المئة، ابتداء من اليوم؛ على ألا يتجاوز عدد الرحلات في اليوم الواحد 100 رحلة ذهابا وإيابا، وعدد الركاب الـ 10 آلاف.

وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي، في 13 مارس/ أذار الماضي؛ ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، في 30 يونيو/ حزيران، عن خطة لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي؛ من خلال ثلاث مراحل رئيسية، تشمل عودة النشاط اعتبارا من أول أغسطس/ آب الجاري.