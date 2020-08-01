جريمة مروعة... أردني يقتل شقيقاته الثلاث في أول أيام عيد الأضحى

أقدم شاب أردني على قتل شقيقاته الثلاث، في أول أيام عيد الأضحى المبارك في حادثة مروعة هزت العاصمة الأردنية عمان.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، فإن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، قال "إن 3 شقيقات قتلن بأعيرة نارية أطلقها شقيقهن الأكبر".

وأضاف أن بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية باتجاه شقيقه إثر خلافات بينهما، لكنه أصاب شقيقاته الثلاث اللواتي وجدن في نفس المكان وبعدما تم نقلهن للمستشفى ما لبثن أن فارقن الحياة.

هذه الجريمة هي واحدة من سلسلة من الجرائم والحوادث البشعة التي شهدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، وآخرها كان يوم الاثنين الماضي، حين وقعت جريمة قتل أسرية مفزعة في منطقة ماركا، بمحافظة العاصمة، ذهبت ضحيتها أم على يد ابنها الحدث، الذي لم يتجاوز 14 عاماً، وذلك بعد أن قام بطعنها بسكين مطبخ عشرات الطعنات وهي نائمة، ما أدى إلى وفاتها على الفور.