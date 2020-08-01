رئيس الإمارات: نجاح كوادرنا الوطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية إنجاز نفخر به

صرح رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن نجاح الكوادر الوطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة "براكة" يعد إنجازا يدعو للفخر باعتباره اللحظة الأهم في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وقال ابن زايد: "إن هذا الإنجاز الذي يأتي بعد أيام قلائل من إنجاز مسبار الأمل يؤكد أن دولتنا بسواعد أبنائها تخطو خطوات مدروسة في مسيرة بناء المعرفة في المجالات كافة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

#رئيس_الدولة : نجاح كوادرنا الوطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية إنجاز نفخر به. #براكة_حلم_وطن#وام pic.twitter.com/riqXJXqfB5 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 1, 2020

​ووجه ابن زايد في كلمة بهذه المناسبة التهنئة للقائمين على هذا الإنجاز الذي يراكم خبرات وطنية داخل مؤسساتنا البحثية والعلمية "نبارك لشعبنا هذا الانجاز الذي نصوغ به رؤيتنا للمستقبل وهنيئاً لكوادرنا الوطنية التي ترجمت رؤيتنا والأهداف التي وجهنا بها إلى واقع نفتخر به اليوم كما يفتخر به العالم ".

وأضاف: "إنه لمن حسن الطالع أن ماتحقق اليوم وما تحقق بالأمس القريب يسير جنبا إلى جنب مع احتفالنا في فبراير 2021 باليوبيل الذهبي للاتحاد، فخورون بالإنجاز ونثق في قدرات شبابنا العلماء .. انها احدى اللحظات الملهمة التي نعيشها اليوم وستتذكرها الأجيال اللاحقة بكل الاعتزاز"، بحسب الوكالة.

كما وأعرب حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي عن فخره واعتزازه بإنجاز الإمارات الجديد بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة "براكة" والذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التاريخية التي ظلت تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة وبأيدي أبناء الوطن مؤكدا أن ما حققته اليوم إنجاز فريد واستثنائي.

وقال النعيمي: "إن الواقع الماثل الآن في دولة الإمارات لا يحتاج الى تأكيد أو الى براهين حتى نثبت أن الإمارات حققت المستحيل وصنعت إنجازا يفخر به كل مواطن ويجعله يزهو بوطنه ويتشرف بقيادته التي سارت على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آلنهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الآباء المؤسسين الذين سعوا لتحقيق النهضة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية في ظل استقرار أمني وسياسي وعلاقات خارجية مميزة تضع مصلحة الوطن العليا في سلم الأولويات"، بحسب الوكالة.