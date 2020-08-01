السعودية... العثور على جثة "مفقود وادي بيش" في جازان... صور

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، انتشال جثة مفقود بوادي بيش شمال محافظة جازان جنوب غربي المملكة.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن فريقا من الدفاع المدني في منطقة جازان ومتطوعين، عثروا على جثة المفقود بعد انخفاض منسوب المياه.

أمطار العيد تغرق 106 منازل و42 سيارة وإيواء 47 شخصًا بـ #جازان.https://t.co/kT3LVrJ0LR pic.twitter.com/fDczA5lQ0P — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) July 31, 2020

وأضافت أن المفقود فارق الحياة، نتيجة تعرضه للغرق وسط مياه الوادي، التي جرفته إلى مسافة بعيدة مساء الخميس الماضي.

طرق تقطع ومنازل تغرق وأجواء ساحرة.. "أمطار الـ7ساعات" تحجز الترند لـ #القنفذة.https://t.co/mkrroWFs6Q pic.twitter.com/uxkkAAadaL — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 1, 2020

وأشارت إلى أنه تم العثور على جثة المفقود على مسافة تبعد عدة كيلومترات من موقع السقوط.

وتشهد منطقة جازان منذ عدة أيام أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية أدت لجريان الأودية.