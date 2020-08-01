تسجيل
17:45 GMT01 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عناصر من قسد في ريف دير الزور الشرقي

    معتقلون في سجن "غاز الجبسة" شرقي سوريا يبدؤون إضرابا عن الطعام

    © AFP 2020 / DELIL SOULEIMAN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104262/69/1042626911_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_69630703c4a33f0ecce41a9b2a248327.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008011046162651-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85/

    دخلت مجموعة من المعتقلين في أحد السجون التي يديرها مسلحون موالون للجيش الأمريكي شمال شرقي سوريا إضرابا عن الطعام على التوازي مع قيام محتجين باقتحام أحد مقرات في المنطقة.

    مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    رغم فرض منهاج "قسد"... الطلاب الأكراد يحتلون مراكز أولى بامتحانات الثانوية السورية في الحسكة
    نقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر من داخل "قسد"  بأن مجموعة من المعتقلين في سجن "معمل غاز الجبسة" القريب من القاعدة الأمريكية غير الشرعية بمحيط بمدينة الشدادي، وعددهم 17 مدنيا، دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجاً منهم على ظروف اعتقالهم التعسفية خلال الحملة العسكرية الأخيرة التي قام بها مسلحو التنظيم قبل أيام مدعومين بقوات الجيش الأمريكي في عدد من بلدات ومدن ريف دير الزور الشرقي.

    وكشفت المصادر التي فضلت إبقاء اسمها طي الكتمان أن المضربين دخلوا يومهم الثاني (السبت 1 أب/ أغسطس) في إضرابهم.

    ويتموضع معتقل "سجن معمل غاز الجبسة" في موقع تحت الأرض بالقرب من (معمل غاز الجبسة)، ويضم عدد كبير من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذين تم اعتقالهم خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى آخرين مناهضون للوجود الأمريكي ويتم اعتقالهم خلال حملات متكررة تقوم بها القوات الأمريكية والميليشات الموالية لها بزعم أنهم ينتمون لـ "داعش"، وآخر تلك الحملات جرى نهاية الأسبوع الماضي.

    وينتشر عدد من السجون والمعتقلات العائدة لتنظيم "قسد" في مدن ومناطق محافظة الحسكة شمال شرق سوريا والتي تضم المئات من المعتقلين دون أي محكمة.

    وفي سياق متصل، اقتحم العشرات من سكان بلدة تل حميس وقريتي الجيسي وطراحية مقر قوات "الاسايش" الذراع الأمني لتنظيم "قسد" في البلدة الواقعة شمال شرق الحسكة.

    وقال محمد العلي وهو احد سكان البلدة لمراسل "سبوتنيك" بالحسكة  بان العشرات من الشبان والنساء اقتحموا مقر قوات "الاسايش" الواقع في مبنى "النفوس الجديد الحكومي سابقاً " وسط تل حميس وقاموا بتكسير أبواب ونوافذ المقر وضرب عناصر المقر بالعصي والحجارة للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل المقر من شبان البلدة والقرى المحيطة .

    وأوضح العلي  بان دوريات تابعة لقوات "الاسايش" الذراع الأمني لتنظيم " قسد" قامت باعتقال عدد كبير من شبان قريتي الطراحية والجيسي بريف بلدة تل حميس على اثر مشاجرة بين شبان القريتين انتهت بمصالحة الطرفين ، إلا أن قوات " الاسايش " اقتحمت القريتين واعتقلت 8 مدنيين من القريتين  ، ما جعل السكان يهاجمون مقر " الاسايش " بعد منتصف ليل ( الجمعة – السبت 31 تموز يوليو/ الأول من أب).

    وتابع العلي بأن سكان البلدة والقرى المحيطة بها تظاهروا اليوم السبت الأول من أب / أغسطس أمام مقر قوات " الاسايش " مرددين شعارات ضد ممارسات تنظيم " قسد" وهتفات وطنية تمجيد الجيش العربي السوري والقيادة السورية ، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين فوراً.

    وتأتي هذه التطورات في ضوء ازدياد حالة الرفض الشعبي والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الأمريكي وأعوانه في مناطق شرق الفرات.

    ويرفض سكان القرى والبلدات من أبناء العشائر العربية رفضاً قاطعاً وجود القوات الأمريكية ويقومون بمقاومته بشكل متزايد ومنعها من الاقتراب من مناطقهم.

    انظر أيضا:

    المشاهد الأولى للانفجارات الهائلة في مستودعات أسلحة "قسد" في الحسكة السورية... صور وفيديو
    مجموعات "قسد" تختطف عددا من المدنيين في قرى ريف دير الزور شرقي سوريا
    مواصلة أعمال الاستيلاء... "قسد" لا تكترث لاعتصام عمال شركة الكهرباء المتواصل لليوم الـ 25
    رغم فرض منهاج "قسد"... الطلاب الأكراد يحتلون مراكز أولى بامتحانات الثانوية السورية في الحسكة
    الكلمات الدلالية:
    سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر جوي للمصلين أثناء صلاة عيد الأضحى في مسجد الأزهر (كيبايوران) في جاكرتا، إندونيسيا، 31 يوليو 2020
    كيف احتفل مسلمو العالم بعيد الأضحى في ظل الوباء
    المزيد من العقوبات ضد إيران
    المزيد من العقوبات ضد إيران
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك