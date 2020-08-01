السودان... السيول تضرب شرق النيل ووالي الخرطوم يقف على الخسائر

تعرضت ولاية الخرطوم لأمطار غزيرة، فيما تأثرت أجزاء واسعة من محلية شرق النيل بسيول قادمة من الشرق.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن والي الخرطوم أيمن خالد نمر عقد اجتماعا طارئا مع مسؤولين محليين لإجراء تقييم شامل للمناطق المتأثرة بالسيول بشرق النيل، مشيرا إلى أن الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل وتقرر تكوين لجنة عليا برئاسة والي الخرطوم لمتابعة الموقف على مدار الساعة وتكوين غرفة عمليات تعمل بصفة دائمة.

السيول تضرب شرق النيل ووالي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر يقف على الخسائر، ويوجه بالشروع فورا في اجراء معالجات هندسية اسعافية سريعة لتصريف المياه وارسال مواد غذائية للاسر المتأثرة https://t.co/AGyA0lZewI#سونا #السودان pic.twitter.com/AJJzBotD6o — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 1, 2020

وقام الوالي بزيارة المناطق المحاصرة بالسيول ووجه بالشروع فورا في إجراء معالجات هندسية إسعافية سريعة لتصريف المياه وتم إرسال مواد غذائية للأسر المتأثرة والبدء في إجلاء المواطنين، الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم إلى مناطق آمنة.

امست الخرطوم بركة متصلة من المياه- واصبحت الأماكن اليباب هي الإستثناء وفقا لجولة قامت بها وكالة السودان للأنباء في أنحاء متفرقة من الخرطوم ووفقا لتقارير بعثها صحفيون لسونا في اجزاء اخرى مساء اليوم .. تقرير https://t.co/X6seMFdTwJ#سونا #السودان pic.twitter.com/hNIiUBFlUe — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 1, 2020

كما ناشد الاجتماع المواطنين الابتعاد عن مجاري السيول والأمطار تجنبا للمخاطر، داعيا منظمات المجتمع المدني بتقديم العون السلعي وتوفير الإيواء للأسر المتأثرة.