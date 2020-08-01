استئناف حركة الشاحنات البحرينية إلى السعودية

صرح السيد محمد حسن العيسى، مدير إدارة جمارك المنافذ البرية في شؤون الجمارك بالبحرين، أنه وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بالمملكة العربية السعودية تم استئناف حركة الشاحنات بين الطرفين.

وتقرر استئناف حركة الشاحنات البحرينية وسواقها إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، اعتباراً من يوم الأحد 2 آب/ أغسطس 2020، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" البحرينية.

عاجل | بدء حركة الشاحنات البحرينية إلى السعودية عبر الجسر الأحدhttps://t.co/biWHItouq0 — Alwatan - الوطن (@Alwatan_Live) August 1, 2020

​وقررت مملكة البحرين مؤخرا العمل على محاور جديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا، وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي إلى فيروس كورونا في البحرين، تقرر فتح المطاعم في المملكة بدءا من 3 سبتمبر/ أيلول.

كما تقرر أن تعود جميع الخدمات إلى ما كانت عليه في 24 سبتمبر، وشكر ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد، "أبطال الصفوف الأمامية" والكوادر الداعمة لهم بكل المواقع والجهات وكافة المتطوعين، حسب صحيفة "الوطن" البحرينية.