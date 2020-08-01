هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور

قتل عدد من قوات الدفاع الوطني السوري، اليوم السبت، بهجوم لإرهابيي تنظيم "داعش" في ريف دير الزور الغربي.

قال مصدر خاص لـ "سبوتنيك" إن 4 عناصر استشهدوا وأصيب آخرون في ريف دير الزور بعد هجوم شنه إرهابيو تنظيم "داعش" الإرهابي على إحدى نقاط تمركز قوة تابعة للدفاع الوطني في بادية قرية الخريطة بريف دير الزور الغربي.

Ahmed Al-Kinani / هجوم داعشي على موقع للجيش السوري بريف دير الزور هجوم داعشي على موقع للجيش السوري بريف دير الزور

وأكد المصدر أن الهجوم الداعشي جرى بعد أن ثبتت وحدة من قوات الدفاع الوطني نقاطاً لها على المحور المذكور في ريف دير الزور الغربي، وذلك بعد أن تم رصد تحركات للتنظيم الإرهابي على المحور المذكور واستخدامه للتسلل من شمال منطقة التنف ومحيط منطقة الـ 55 كم التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي ومسلحون محليون تابعون له جنوبا، باتجاه ريفي حلب وحماة غربا.

Ahmed Al-Kinani / هجوم داعشي على موقع للجيش السوري بريف دير الزور هجوم داعشي على موقع للجيش السوري بريف دير الزور

وكان الجيش السوري قد أحبط مؤخرا محاولة هجوم نفذها مسلحون ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة واقعة بين أثرية في أقصى شمال شرقي حماة، وخناصر جنوب شرقي حلب.

وأوضح مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك"، أن وحدات الرصد في الجيش السوري تمكنت من كشف محاولة عناصر التنظيم الهجوم على النقاط العسكرية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيم أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 30 مسلحاً، فيما استشهد عدد من عناصر الجيش أثناء التصدي للهجوم.

Ahmed Al-Kinani / هجوم داعشي على موقع للجيش السوري بريف دير الزور هجوم داعشي على موقع للجيش السوري بريف دير الزور

كما أشار المصدر خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن وحدات الجيش السوري عملت خلال الفترة الماضية على تمشيط معظم هذه المناطق، لكن جغرافية المنطقة التي يوجد بها عدد كبير من الخنادق والوديان تسمح لعناصر تنظيم "داعش" بالاختباء ضمنها، فيما يعتمد الجيش السوري على الطيران الحربي في ضرب هذه التحصينات بين الحين والآخر.