النيابة العامة المصرية: فيديو "تحدي حرق علم دولة الكويت" لم يقصد الإساءة للكويت أو شعبها

كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، أن مصور مقطع "تحدي حرق علم دولة الكويت" لم يقصد الإساءةَ إلى دولة الكويت أو شعبها.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية على "فيسبوك" اليوم السبت، وقالت: "كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول مقطع مصور لشخص حال استطلاعه رأي البعض من عامة الناس في حرقهم علم دولة الكويت مقابل أخذهم مبلغا ماليا"، مضيفة: "ورفض من استطلع رأيهم ذلك، وبعرض الأمر على المستشار، النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة".

وتابع البيان: "تمكنت الشرطة من ضبط المتهم، واستجوبته النيابة العامة، فقرر في التحقيقات أن قصده من تصوير المقطع المذكور إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وأن العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي علاقة وطيدة".

ولفت إلى أن "ذلك جاء إثر تداول واقعة التعدي على مصري بدولة الكويت خلال الشهر الجاري، وقد شاهدت النيابة العامة على هاتف المتهم المضبوط مقطع الفيديو المتداول، وكذا مقطعا آخر للمتهم يتحدث فيه عن عدم رغبة الشعب المصري في الإساءة إلى الآخرين، وأن الشعبين الكويتي والمصري سيظلا شعبين شقيقين".

ولفت البيان إلى أن "تحريات قطاع الأمن الوطني حول الواقعة أكدت عدم انضمام المتهم لأي جماعة إرهابية، وأن قصده من ترويج المقطع المتداول توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي، وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم".

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا علقت فيه على ما وصفته بـ"محاولات على وسائل التواصل الاجتماعي تسعى للوقيعة بين شعبي مصر والكويت الشقيقين".

وكانت سفارة دولة الكويت في القاهرة قد أصدرت بيانا، أمس الجمعة، دعت فيه السلطات المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الممارسات المسيئة للكويت.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قالت السفارة في بيانها، إنها "تابعت باستهجان بالغ ما تم تداوله يوم أمس الخميس، من مقاطع تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكويت".