"أنصار الله" تعلن صد هجوم للجيش اليمني في شرق صعدة

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، سقوط قتلى وجرحى من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، خلال مواجهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة عن مصدر عسكري، قوله إن "مرتزقة الجيش السعودي، (في إشارة إلى الجيش اليمني المتمركز لحماية الحدود السعودية)، نفذ زحفا من 3 مسارات في منطقة الصوح بمديرية كتاف (شرق صعدة) قبالة نجران".

وأكدت أن الجماعة تمكنت، عقب مواجهات استمرت 4 ساعات، من كسر الزحف، وسقوط عدد من المهاجمين بين قتيل ومصاب.