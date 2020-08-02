مدير المتحف المصرى: إيلون ماسك يبحث عن الشهرة بحديثه عن الأهرامات

رد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم بالمتحف المصري الكبير، اليوم الأحد، على تصريحات رجل الأعمال الأمريكي حول الأهرامات، قائلا إن الحضارة المصرية أعظم حضارة في العالم، مؤكدا أن الأدلة العلمية تثبت أن المصريين هم بناة الأهرام.

وأضاف في تصريحات إعلامية "اللى يحب يتشهر يربط اسمه بالحضارة المصرية وهذا ما فعله إيلون ماسك".

وأشار إلى أن هناك من يحاول التشكيك في عملية بناء الأهرامات، مؤكدا أن هناك أدلة علمية تثبت أن الأهرامات بنيت بأياد مصرية صميمة ومنها اكتشاف مقابر العمال بجوار الهرم، وهذا دليل على أنهم بناء الأهرامات.

وتابع "كما أكتشف أحد علماء الآثار الأجانب مدينة العمال الفرعونية، تتضمن أدلة قوية على مشاركتهم في بناء الأهرامات، بالإضافة لمخازن السفن في واد الجرف، وبردية التي حكت عن طريقة عملية بناء الأهرامات"، مضيفا "نعمل الآن على بناء هرم مصر الرابع وهو المتحف المصري الكبير".

وكان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، قال في تصريحات مثيرة للجدل إن كائنات فضائية هي من بنت أهرامات الجيزة الكبرى، بدلا من كونها بنيت على أيدي قدماء المصريين.

وكتب الملياردير الأمريكي، البالغ من العمر 49 عاما، عبر حسابه في تويتر، الجمعة، أن "كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات".