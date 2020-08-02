الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لتركي آل الشيخ

كشفت تقارير صحفية تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر مقربة من المستشار تركي آل الشيخ، إن حالته الطبية مستقرة حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الفريق الطبي لا يزال يتابع حالة تركي آل الشيخ، والفحوصات تحدد المطلوب خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤول السعودي يجري حاليا متابعات دورية لحالته الصحية مع فريقه الطبي في نيويورك.

وأردف تركي آل الشيخ بقوله "شعر المستشار ببعض الآلام في الفترة الماضية، فقرر السفر وإجراء فحوصات طبية".

وكان تركي آل الشيخ قد نشر تغريدة، أثارت القلق حول حالته الصحية.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدته: "شكراً أنا بخير والحمدالله"، ونشر عدد كبير من المشاهير والفنانين تغريدات للاطمئنان على صحته.

وتدهورت الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى أمريكا لتلقي العلاج اللازم.

شكراً أنا بخير والحمدالله 🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 1, 2020

​ووفقا لآخر التقارير، فإن آل الشيخ وصل إلى مدينة نيويورك مع طاقم طبي، الذي كان يشرف عليه، لمتابعة حالته الصحية.

ويشار إلى أن تركي آل الشيخ قد تعرض لوعكة صحية في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تم نقله إلى أمريكا لإجراء عدة عمليات في أحد مستشفيات نيويورك.