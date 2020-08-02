مستشار الأمن الوطني العراقي يتلقى دعوة لزيارة روسيا لبحث تطوير العلاقات الثنائية

تلقى مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، دعوة من مجلس الأمن الروسي لزيارة موسكو، وذلك خلال لقاء جمعه بالسفير الروسي لدى بلاده ماكسيم ماكسيموف.

القاهرة - سبوتنيك. وأصدر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني العراقي بيانا، اليوم الأحد كشف فيه تفاصيل اللقاء الذي جرى اليوم، حيث تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبينها العلاقات الروسية العراقية وأهمية تطويرها في المجالات كافة، بجانب الدور الروسي في المنطقة.

وذكر البيان أيضًا أن السفير الروسي ماكسيموف نقل رغبة الحكومة في موسكو بتطوير العلاقات مع العراق في المجال الأمني وغيره من المجالات، موجها دعوة رسمية من مجلس الأمن الروسي إلى الأعرجي لزيارة الجمهورية الاتحادية.

ويعيش العراق أوضاعا متوترة في ظل تجاذبات إقليمية، حيث تحاول بغداد الإبقاء على علاقاتها متوازنة مع دول الجوار مثل السعودية وإيران والتي تشهد العلاقة بينهما أجواءً غير جيدة، حيث تتهم الرياض طهران بدعم مجموعات مسلحة تعمل على زعزعة الاستقرار بالمنطقة، مثل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن التي استهدفت منشآت سعودية مدنية وعسكرية خلال الأشهر الماضية، في ظل حملة تقودها السعودية ضد الجماعة التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

وسعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تطبيق تلك السياسية عمليا، حينما قرر بدء جولاته الخارجية الشهر الماضي بزيارتين إلى السعودية وإيران، وبالفعل أتم الثانية لكن الأولى لم تتم بسبب مرض العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وتأتي الدعوة الروسية أيضا بعدما أجريت الولايات المتحدة مع العراق في وقت سابق من يونيو/حزيران أول حوار استراتيجي عقب خلافات برزت على خلفية اغتيال الجيش الأمريكي في العراق الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وما أعقبه من رد إيراني بقصف قواعد عراقية يتواجد فيها أفراد من الجيش الأمريكي.