انفجار مستودع أنابيب في مصر ووقوع إصابات

وقع انفجار داخل مستودع أنابيب غير مرخص في محافظة قنا بمصر، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص واحتراق سيارتين نقل محملتان بـ 300 أسطوانة غاز.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد باندلاع حريق فى مستودع أنابيب بصحراء قرية النواهض، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، دون حدوث أى وفيات بالحادث.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن النيران اندلعت فى فنطاس غاز داخل المستودع الموجود بمنطقة صحراوية، وتسبب في الإصابات السابقة، وتلفيات فى المستودع، كما تبين أن المكان مؤجر لأحد الأشخاص، الذى استغله فى تعبئة أنابيب بوتاجاز بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى انفجار تنك الغاز أثناء تعبئة إحدى الأسطوانات.

وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، أسفر الحادث عن انفجار 300 أسطوانة غاز، وتطايرت الأنابيب على مساحة شاسعة، ما أدى إلى احتراق السيارة الأخرى المحملة بالبوتاجاز.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.