مصر… حسم الجدل بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

حسم رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم المصرية، الجدل حول موعد نتيجة الثانوية العامة 2020، خاصة مع تداول أخبار متضاربة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حجازي: "كل ما ينشر عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2020 حاليا هو كلام غير رسمي واجتهادات غير صادرة عن وزارة التربية والتعليم"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن "كنترول نتيجة الثانوية العامة 2020 سيعود للعمل بعد غد الثلاثاء بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لتجميع النتيجة وتجهيزها للعرض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للاعتماد"، مضيفا: "سيتم حسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد غد الثلاثاء أو الأربعاء بحد أقصى".

ولفت إلى أن "الوزارة لم تصدر أي معلومات رسمية حتى الآن بشأن أوائل الثانوية العامة وأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيقوم بتهنئة أوائل الثانوية العامة 2020 بعد العيد مباشرة في بيان رسمي".