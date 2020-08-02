مصر... إصابات كورونا تتراجع إلى مستويات أبريل

تراجعت إصابات وباء (كوفيد 19) في مصر دون مستوى المائتين، اليوم الأحد، لتسجل أقل مستوى لها منذ أواخر أبريل/ نيسان، بعد اقترابها في حزيران/ يونيو الماضي من ألفي إصابة يوميًا.

القاهرة- سبوتنيك . وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة: "تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى "خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى اليوم".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و 4865 حالة وفاة".

من جانبها أعلنت الكنيسة القبطية عن إجراءات الفتح التدريجي للكنائس، اعتبارا من غد الإثنين، بعد فترة إغلاق بدأت منذ آذار/ مارس الماضي، ضمن إجراءات مكافحة وباء (كوفيد 19).

وأوضح بيان صادر أمس عن الكنيسة القبطية أنه "تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءًا من يوم الاثنين 3 أغسطس الجاري، بما لا يزيد عن فرد واحد في كل مقعد (دكة)، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها".

وأشار البيان إلى أنه "يمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، ويراعى أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام".