"النهضة" التونسية تكشف حقيقة إمامة راشد الغنوشي لصلاة الجمعة في "آيا صوفيا"

علقت حركة النهضة التونسية، على الأنباء التي قالت إن رئيس الحركة راشد الغنوشي سيكون إماما لصلاة الجمعة الأسبوع المقبل بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول.

واعتبر مكتب الإعلام بحركة النهضة التونسية، في بيان له، أن "ما تناقلته بعض المواقع والصفحات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي عار من الصحة، وأنه لا زيارة لراشد الغنوشي لتركيا أصلا في قادم الأيام".

الشيخ راشد الغنوشي المفكر الإسلامي الكبير صاحب اكبر مرجعية للاحزاب الاسلامية الوسطية المعتدلة في تونس وتركيا وليبيا وغيرهم ، سيكون هو خطيب الجمعة في مسجد ايا صوفيا مسجد البشارة النبوية لفتح القسطنطينية في الجمعة القادمة



منقول pic.twitter.com/ln5bnbasF7 — flornsa_q (@flornsa_q) August 2, 2020

وأقيمت في 25 يوليو/تموز الماضي، أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا"، بحضور الرئيس التركي رجب طب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز الماضي، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.