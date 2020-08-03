مصر... انتعاش السياحة في منتجعات جنوب سيناء ودهب في المقدمة

شهدت المنتجعات السياحية المصرية، خاصة محافظة جنوب سيناء، إقبالا واسعا من المصريين والأجانب، وذلك بالتزامن مع عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، القول إن هذه الفترة تشهد إقبالا سياحيا منقطع النظير على المنتجعات، تزامنا مع إجازة عيد الأضحى، وانخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، ما شجع السياح على زيارة مصر.

وقال محافظ جنوب سيناء إن هناك بعض الفنادق يوجد عليها إقبالا شديدا، وتضطر لتأجيل بعض الحجوزات نظرا لالتزامهم بنسبة 50% فقط من الطاقة الاستيعابية، والتي أقرتها وزارتي السياحة والصحة، كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ أن نسبة الإشغال السياحي العامة على مستوى المحافظة بلغت 95%.

وتعد مدينة دهب أعلى مدن المحافظة السياحية في نسبة الإشغال، إذ تشهد إقبالا من السياحة الداخلية، إضافة إلى السياحة الخارجية، وتليها مدينة شرم الشيخ، ثم رأس سدر، وطابا، سانت كاترين، نويبع.

وأوضح المحافظ، أن مطار شرم الشيخ يستقبل يوميا رحلات جوية سياحية قادمة من دولتي أوكرانيا و بيلاروسيا، وبعض الجنسيات الأخرى، إضافة إلى السياحة العربية القادمة من العراق والإمارات والأردن، ما أدى إلى تصارع الفنادق في الحصول على شهادة السلامة الصحية، المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، لمزاولة الأنشطة السياحية.