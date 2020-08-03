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    برنامج للأمم المتحدة يحدث ثورة طبية ضد كورونا في العراق

    برنامج للأمم المتحدة يحدث ثورة طبية ضد كورونا في العراق... صور

    © Photo / UNDP in Iraq
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    تشهد أكثر من 10 محافظات من مختلف أنحاء العراق، في الظرف الراهن مع الزخم الذي تشهده المستشفيات، تشييد مراكز عزل وعلاج متطورة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية لإنقاذ مرضى كوفيد 19، من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المعروف اختصارا"UNDP".

    وحقق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان، مراحل متقدمة في مشروع لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، وفيه يتوفر جهاز التنفس الصناعي الشحيح في باقي مستشفيات البلاد، وسط الارتفاع القياسي بعدد الإصابات والوفيات إثر الفيروس لاسيما في العاصمة ومحافظات الوسط والجنوب.

    كشفت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" بغداد، تفاصيل دعم البرنامج للمحافظات العراقية ومنها مدينة تضم العدد الأكبر من النازحين بإقليم كردستان، للقضاء على جائحة كورونا وإنقاذ المواطنين والكوادر الطبية بتوفير أفضل المركز والأجهزة الحديثة.

    وأوضحت أحمد، أن تفشي فيروس كورونا المستجد في العراق أدى إلى إضافة أعباء ثقيلة على النظام الصحي المثقل أصلاً في البلاد وبضمنه محافظة دهوك في إقليم كردستان التي تضم أكبر عدد من النازحين من بين جميع المحافظات العراقية وخصوصاً النازحين من أبناء الديانة الأيزيدية من قضاء سنجار غربي الموصل، مركز نينوى شمالي البلاد.

    وأضافت أحمد، بناءً على طلب رسمي فقد بادر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق وبدعم من شركاؤه وداعميه الدوليين إلى إنشاء مركز لعزل ورعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في محافظة دهوك.

    وأكدت، أن المركز سيتكون من عشرين غرفة عزل مستقلة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية الضرورية لرعاية الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا، مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة تنظيم ضربات القلب، مع توفير كافة الخدمات الأساسية لمركز العزل وبضمن ذلك منظومة تهوية وتبريد حديثة ومتكاملة ومولد للطاقة الكهربائية لتزويد المركز بالطاقة عند الضرورة.

    ولفتت أحمد إلى أن أعمال إنشاء مركز العزل، قطعت مراحل جيدة وسيتم إنجازه حسب البرنامج الزمني المعد وتسليمه بعد الانتهاء منه إلى مديرية صحة محافظة دهوك لتشغيله وإدارته.

    وتشير إلى أن الخدمة في مركز العزل بمحافظة دهوك، ستكون متاحة كذلك لكافة المقيمين في المحافظة من السكان الأصلين ومن النازحين واللاجئين وكذلك للمواطنين من سكان محافظتي أربيل والسليمانية عند الحاجة التي تقدرها السلطات الصحية في إقليم كردستان.

    برنامج للأمم المتحدة يحدث ثورة طبية ضد كورونا في العراق
    © Photo / UNDP in Iraq
    برنامج للأمم المتحدة يحدث ثورة طبية ضد كورونا في العراق

    وأفادت أحمد، بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، يقوم بإنشاء مركز عزل ورعاية لمرضى فيروس كورونا في محافظة دهوك من خلال التعاقد من شركة محلية، وبكوادر عمل من مهندسين وفنيين وعمال من أهالي المحافظة بشكل كامل.

    عزل بـ14 محافظة

    وأعلنت الممثل المقيم، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل حاليا ً على إنشاء مراكز عزل ورعاية لمرضى فيروس كورونا مماثلة للذي يتم انجازه في دهوك، في (11) محافظة عراقية أخرى هي : الأنبار، بابل، ذي قار، ديالى، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان، النجف، نينوى وصلاح الدين.

    وتنوه أحمد، إلى أن مراحل الإنشاء في مراكز العزل والرعاية التي يعمل البرنامج عليها في المحافظات المذكورة، قطعت أشواطاً جيدة.

    برنامج للأمم المتحدة يحدث ثورة طبية ضد كورونا في العراق
    © Photo / UNDP in Iraq
    برنامج للأمم المتحدة يحدث ثورة طبية ضد كورونا في العراق

    وتابعت، كما ينظر البرنامج الإنمائي حالياً، بالتنسيق مع شركائه الدوليين في إمكانية إنشاء 3 مراكز أخرى في محافظات أربيل "مركز إقليم كردستان"، والمثنى "ثاني أكبر محافظة في العراق من حيث المساحة بعد الأنبار، تقع في الجهة الجنوبية الغربية، وكذلك في "القادسية" الديوانية وسط البلاد.

    زيادة قدرات

    وتابعت أحمد، بالإضافة إلى ذلك يعمل البرنامج الإنمائي في العراق على زيادة قدرة المختبرات على إجراء الفحوصات الطبية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا حيث تم تجهيز محافظة أربيل مركز إقليم كردستان بحزمة متكاملة من المعدات لهذا الغرض.

    واختتمت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، حاليا يتم العمل من قبل البرنامج على توفير معدات وقاية من المرض للكوادر الطبية العاملة في مجال رعاية مصابي فيروس كورونا المستجد حيث سيتم تسلمي هذه المعدات قريبا إلى معظم المحافظات العراقية وبضمنها محافظة دهوك.

    وكشف المدير العام لصحة محافظة دهوك في إقليم كردستان، الدكتور نزار عصمت، في تصريح خاص لمراسلتنا الأربعاء 22 تموز/يوليو الماضي، عن تفاصيل مشروع طبي لعلاج مرضى "كوفيد - 19" من عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

    برنامج للأمم المتحدة يحدث ثورة طبية ضد كورونا في العراق
    © Photo / UNDP in Iraq
    برنامج للأمم المتحدة يحدث ثورة طبية ضد كورونا في العراق

    وأوضح عصمت، أن المشروع هو مستشفى لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يقع داخل مدينة دهوك بجانب مركز علاج مرضى الجائحة.

    وأضاف، أن تكلفة المشروع تتراوح بين (450-430) ألف دولار، وبلغت نسبة الإنجاز 30%، ونأمل أن يكتمل بغضون 40 يوماً.

    وأشار عصمت إلى أن المستشفى بسعة 20 سريرا مقسمة بالتساوي في ردهتين، الأولى بواقع 10 أسرة للنساء، و10 للرجال.

    ولفت مدير عام صحة محافظة دهوك، في ختام حديثه، إلى أن تكلفة الأجهزة التي ستتوفر في المستشفى بحدود 690 ألف دولار أمريكي، وهي عبارة عن أجهزة طبية ومختبرية، كلها بدعم من برنامج الـUNDP.

    برنامج للأمم المتحدة يحدث ثورة طبية ضد كورونا في العراق
    © Photo / UNDP in Iraq
    برنامج للأمم المتحدة يحدث ثورة طبية ضد كورونا في العراق

    وسجل العراق 129151 إصابة، و4868 حالة وفاة، و91886 حالة شفاء في عموم المحافظات منذ تفشي الوباء وحتى يوم أمس في أخر حصيلة للموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة التي أشارت إلى أن نسبة الشفاء ارتفعت إلى 71%.

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    الكلمات الدلالية:
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