قتلى وجرحى بهجوم انتحاري استهدف مطعما بالعاصمة الصومالية... صور

أعلنت وكالة الأنباء الصومالية عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة هجوم انتحاري بالقرب من ميناء مقديشو الدولي، اليوم الاثنين، نفذه انتحاري بجانب أحد مطاعم في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأكدت مصادر في الشرطة الصومالية، أن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا نفذ العملية قرب ميناء مقديشو الدولي، في أحد المطاعم التي يرتادها عادة مسؤولين حكوميين.

ونوه المصدر إلى أن التفجير وقع في مدخل مطعم "لول يمني" بجانب الميناء الصومالي، ولم تعلن أي جهة تبنيها للتفجير حتى اللحظة.

الصومال.. 3 إصابات على الأقل في تفجير انتحاري وسط مقديشو https://t.co/guaPVKV3RI pic.twitter.com/rpMltJvkwj — راي اليوم (@raialyoum1) August 3, 2020

وجاء في بيان الشرطة الذي نقلته الوكالة عن المتحدث باسم قوات الشرطة الوطنية، النقيب صديق آدم علي، حيث قال: "إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه ظهر اليوم أمام مطعم شعبي يدعى (لول يمني) الكائن في حي حمر ججب بالعاصمة مقديشو مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أخر بجروح".

وحتى اللحظة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، وأضاف البيان "إن قيادة الشرطة ستقدم مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق".

لكن صحيفة "الجارديان الصومالية" أفادت بقيام رجل يرتدي سترة محملة بالقنابل، بتفجير نفسه داخل المطعم بينما كان بعض المسؤولين الحكوميين يتناولون الطعام، وتم تطويق الحي من قبل قوات الأمن.