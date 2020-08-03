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    لأول مرة في تاريخ العراق... فتاة حسناء تعتلي كرسي رئاسة الحكومة... صور

    لأول مرة في تاريخ العراق... فتاة تعتلي كرسي رئاسة الحكومة... صور

    © Photo / Iraqi Prime Minister's Press Office
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    اعتلت فتاة من المكون الإيزيدي، كانت قد ولدت في الأسر على يد "داعش" الإرهابي، لأول مرة في تاريخ العراق، كرسي رئاسة مجلس الوزراء أثناء استضافتها مع أمها وعدد من الناجيات في الذكرى السنوية السادسة لإبادة الإيزيدية، اليوم 3 أغسطس/آب.

    وجاءت إلى العاصمة بغداد، الفتاة وأسمها "غريبة" وولدتها أمها بعد نحو شهرين من اختطافها مع أطفالها وزوجها، من قضاء سنجار غربي الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق، في الثالث من أغسطس عام 2014، وهي تحمل معها مطالب تعيد للمكون الحياة والبيوت والشوارع التي دمرها "داعش".

    وقالت أم الفتاة غريبة، ليلى شمو، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، في حوار خاص ننشره لاحقا، اليوم الاثنين، إنها ولدت ابنتها التي كانت حامل بها، بعد شهرين من  دخول "داعش" إلى قضاء سنجار وتنفيذه الإبادة بحق المكون. 

    وأطلقت ليلى اسم غريبة على طفلتها التي ولدتها في بيت مختطفها "الداعشي" الذي اقتادها كجارية له في قضاء تلعفر غربي مركز نينوى، شمالي العراق، كونها ولدت بعيدا عن مدينتها وأبيها الذي لا زال مصيره غير معلوم حتى هذه اللحظة، مع أثنين من إخوانها تم بيعهن في أسواق الرقيق التي افتتحها "داعش" في الرقة السورية، والموصل.

    وتعد غريبة أول فتاة في تاريخ العراق تعتلي كرسي رئاسة الحكومة، أثناء لقائها برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي سبق أن منح كرسيه لطفل مصاب بالسرطان قبل وقت قصير.

    وقدمت غريبة مع أمها وعدد من ضحايا المكون الإيزيدي، مطالبهم للكاظمي لحل مشاكلهم العالقة منذ الإبادة وعلى رأسها تحرير المختطفات والمختطفين الذين من بينهم لا زالوا محتجزين لدى عائلات "داعش" في مخيم الهول بسوريا، ومختطفات لدى عائلات من الديانة الإسلامية في محافظات عراقية شمالي البلاد.

    واستقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وفداً يمثل عدداً من الناجيات والناجين الأيزيديين من أبناء قضاء سنجار وقرية كوجو والمناطق المحيطة، غربي الموصل، مركز نينوى.

    لأول مرة في تاريخ العراق... فتاة حسناء تعتلي كرسي رئاسة الحكومة... صور
    © Photo / Iraqi Prime Minister's Press Office
    لأول مرة في تاريخ العراق... فتاة حسناء تعتلي كرسي رئاسة الحكومة... صور

    واستنكر الكاظمي في بيان تلقته مراسلتنا، الجريمة التي وصفها بـ"الوحشية بحق الأيزيديين في ذلك اليوم المشؤوم"، الثالث من آب عام 2014، على يد عصابات داعش الإرهابية، والظروف الصعبة التي عاشوها بعد احتلال مناطقهم وقراهم.

    وأكد الكاظمي، أن "ما تعرض له الإيزيديين شكل وجعاً عراقياً لن يتكرر، ومثّل جريمة بشعة نالت اهتمام وتعاطف الرأي العام العالمي، كما وقف العالم بأسره مع قضيتهم لما تعرضوا له من فظائع".

    وشدد على العمل من أجل إبقاء هذه الجريمة حيّة تستحضرها الأجيال القادمة لتعكس وحشية عصابات "داعش"، وبسالة القوات الأمنية التي انتصرت على الإرهاب، وحررت الأرض، وحافظت على وحدة وسيادة العراق.

    وقال الكاظمي للوفد الإيزيدي: "العراق هو بلدكم، والحكومة حريصة على رعاية جميع مكونات الشعب العراقي وحماية هويتهم، فالتنوع في العراق يشكل عنصر قوة وليس ضعفا".

    لأول مرة في تاريخ العراق... فتاة حسناء تعتلي كرسي رئاسة الحكومة... صور
    © Photo / Iraqi Prime Minister's Press Office
    لأول مرة في تاريخ العراق... فتاة حسناء تعتلي كرسي رئاسة الحكومة... صور

    وقطع رئيس مجلس الوزراء العراقي، عهدا للوفد الإيزيدي، للبحث الجاد عن المختطفين الإيزيديين، وتحويله إلى جهد دولي من أجل إعادتهم إلى ذويهم، مؤكدا أنه لا بد للعدالة من أن تأخذ مجراها، فتجربة الإيزيديين كانت قاسية، لكننا سنحوّل أوجاعهم وآلامهم إلى عنصر أمل في مستقبل أفضل لبلد يحترم مواطنيه ويصون كرامتهم دون تمييز.

    وتعرضت فتيات ونساء المكون الإيزيدي للاغتصاب والتعذيب على يد عناصر "داعش" في الليلة الأولى لاختطافهن، منهن أعمارهن لم تتجاوز السابعة والثامنة، بينهن من استطعن النجاة، وأخريات تم تحريرهن ومازال مصير المئات منهن غير معلوم حتى هذه اللحظة.

    انظر أيضا:

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    عودة إيزيديات ناجيات من الاستعباد الجنسي على يد "داعش" إلى ديارهن
    الكلمات الدلالية:
    العراق
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