اليمن يسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

أعلنت لجنة مواجهة وباء كورونا المستجد في اليمن، اليوم الاثنين، وفاة مصابين اثنين بمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

القاهرة– سبوتنيك. وفي الوقت ذاته، لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ليستقر إجمالي الحالات المسجلة عند 1734.

وقالت اللجنة، في بيان عبر حسابها على تويتر، إنها "سجلت وفاة حالتين في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، ما يرفع حصيلة الوفيات بالوباء إلى 499 حالة".

وأضافت أن "الفرق لم تُسجل أي حالة إصابة جديدة، ما يعني استقرار إجمالي الحالات المؤكدة عند 1734 حالة".

وأشارت إلى "شفاء حالة في محافظة حضر موت، رفعت عدد الحالات التي شُفيت من الوباء منذ تسجيل أول إصابة في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي، إلى 863 حالة".

ولا تشمل الإحصائية مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، التي أعلنت تسجيل 4 حالات فقط بالوباء بينها حالة وفاة وحالتا شفاء.

وبذلك يصبح إجمالي الإصابات المعلنة بالفيروس القاتل في جميع أنحاء اليمن إلى 1738 حالة، توفي من بينها 500 شخص، فيما تعافى 865 شخصا.