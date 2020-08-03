الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم حوامات إسرائيلية في سماء القنيطرة

تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الاثنين، لهجوم حوامات إسرائيلية استهدف بعض النقاط في الحد الأمامي باتجاه محافظة القنيطرة السورية.

وأكد مصدر أمني رفيع في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" أن: "دفاعاتنا الجوية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة الشمالي".

وأضاف المصدر: أن "مروحيات إسرائيلية قامت بإطلاق صواريخ من سماء الجولان السوري المحتل باتجاه مواقعنا العسكرية في بلدة القحطانية بريف القنيطرة وتم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط معظمها".

يتبع ...