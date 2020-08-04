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    نيكولا ساركوزى

    أحدهم سبب له آلاما في العنق"... ساركوزي يكشف أسرار لقاءاته ببعض الزعماء العرب

    © AP Photo / Thibault Camus
    العالم العربي
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    كشف الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، والذي تولى الحكم في الفترة من (2007-2012)، النقاب عن أسرار علاقته ببعض الزعماء العرب.

    ساركوزي تحدث خلال مذكراته التي تحمل اسم "في زمن العواصف" عن رئيس الجزائر السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وملك المغرب محمد السادس والرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

    بوتفليقة وآلام العنق

    أفاد ساركوزي خلال مذكراته أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، كانت تجمعهما لقاءات طويلة تدوم ثلاث ساعات على الأقل".

    الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
    © Sputnik . Vladimir Astapovich
    ساركوزي سيحاكم بقضايا فساد في أكتوبر المقبل
    وأوضح الرئيس الفرنسي السابق أن "بوتفليقة كان يرفض أن يتناقشا وجها لوجه، بل جنبا إلى جنب.. "كان يتوجب علي دائما أن أحرك وجهي باتجاهه لكي أراه، ما جعلني أشعر بآلام في العنق عند مغادرتي مقر الإقامة الذي كان يستقبلني فيه".

    وشدد ساركوزي على أن الرئيس الجزائري السابق كان يتحدث خلال الساعة الأولى عن ثورة التحرير وعن الآلام والأوجاع التي خلفها الاستعمار".

     وأضاف، أن الرئيس الجزائري السابق كان "يعاتبني بسبب الميول المحتملة للسياسة الخارجية الفرنسية نحو المغرب. لكن كنت أدافع عن نفسي بقوة قائلا في أعماق قلبي على الأقل عندما أتواجد في الرباط، الملك لا يعاتبني ولا يسألني لماذا وقع المغرب تحت الحماية الفرنسية".

    المغرب وملكه الذكي

    اعتبر ساركوزي في مذكراته أن محمد السادس "رجل يتمتع بذكاء كبير وهو شخص لطيف ويميل إلى الفكر الفرنكفوني".

    وعبر الرئيس الفرنسي السابق عن إعجابه بشخصية الملك محمد السادس والذي يمزج بين صفات ثلاث "السلطة والقوة" التي ورثها من والده حسن الثاني و"الذكاء" و"الإنسانية" التي يتمتع بهما جيله.

    وأضاف، أن

    "المغرب محظوظ جدا بامتلاكه ملكا بهذه الأهمية".

    خيمة القذافي

    وكتب ساركوزي في مذكراته عن معمر القذافي، الزعيم الليبي السابق، والخيمة البدوية التي نصبها في 2007 في حديقة فندق مريني الفاخر بقلب باريس، قائلا "ذلك هو الثمن الذي كان ينبغي أن ندفعه للتعبير عن شكرنا بعد تحرير الممرضات البلغاريات".

    نيكولاي ساركوزي والعقيد معمر القذافي
    © AP Photo / Francois Mori
    القذافي يقود الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي إلى المحاكمة

    وانتقد ساركوزي تصرفات الزعيم الليبي السابق، قائلا بأنه "لا يتحدث لا بالفرنسية ولا بالإنجليزية، وكان يتوجب على كل واحد منا اللجوء إلى مترجم، وكان ينطق بأصوات وكلمات لم أكن أفهمها جيدا"، وفقا لموقع قناة "فرانس 24".

     زين العابدين رجل غريب

    في معرض حديثه عن الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بني علي، وصفه ساركوزي بـ"الرجل الغريب" ذي الوجه "المنفوخ"، معتقدا "أن الجراحة التجميلية تركت عليه آثارا كثيرة".

    وأضاف، بن علي كانت تنقصه العفوية في تصرفاته، حسب الرئيس الفرنسي السابق.

    انظر أيضا:

    محكمة النقض الفرنسية تحسم موقف ساركوزي وتحيله إلى القضاء
    القضاء الفرنسي يحيل ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد
    ساركوزي يقترح إنشاء صيغة تفاوض جديدة بمشاركة روسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي
    ساركوزي سيحاكم بقضايا فساد في أكتوبر المقبل
    الكلمات الدلالية:
    زين العابدين بن علي, بوتفليقة, ملك المغرب, معمر القذافي, نيكولا ساركوزي
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