تهنئة جزائرية للمغرب

وجّه ​الرئيس الجزائري​ عبد المجيد تبون​ رسالة تهنئة ​إلى العاهل المغربي​ محمد السادس، بمناسبة عيد العرش في المغرب.

ونقلت صحيفة "الأيام" المغربية رسالة الرئيس الجزائري، جاء فيها: "يطيب لي والمملكة المغربية تحتفي بالذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش، أن أتوجه إلى جلالتكم بأصدق التهاني وأخلص تمنياتي للشعب المغربي الشقيق بمزيد التطور والرفاه".

ولفت تبون: "إنها لمناسبة أغتنمها لتأكيد عمق أواصر الأخوة الصادقة التي تجمع شعبينا الشقيقين، والتي تطبعها على الدوام قيم الترابط والتعاضد الراسخة في التاريخ المشترك"، وأضاف: "في هذه السانحة الطيبة نعرب عن سعينا الثابت إلى مزيد من توثيق روابط الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين شعبينا الجارين الشقيقين".