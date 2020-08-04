تسجيل
10:20 GMT04 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    القروي: لائحة سحب الثقة لا تمثلنا وعبير موسي حولت البرلمان إلى ''ستار أكاديمي"

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104314/37/1043143736_0:124:3200:1924_1200x675_80_0_0_5ae9b96dd4a8315a25473f17f718106f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008041046180317-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A/

    قال رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، إن لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لا تخص حزبه، لافتا إلى أن عريضة سحب الثقة موقعة من قبل 73 نائبا لم يكن من بينهم أي نائب عن قلب تونس ولم يقع التشاور مع كتلة الحزب حولها.

    وأضاف نبيل القروي، في حديث لجريدة الشروق، ردّا على من اتهموا حزبه بخيانة العائلة التقدمية: ''هم أطراف يعلنون معارك ثم يختبئون وراء قلب تونس وكأنهم يعتبرون نواب الحزب بمثابة عسكر زواوة عندما تكون هناك معركة يجلبونهم غصبا عنهم ومن يرفض يتم الاعتداء عليه بالعنف ويصوت غصبا أو يتهم بالخيانة''.

    رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي
    © AFP 2020 / FETHI BELAID
    رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي ينجو من سحب الثقة لعدم كفاية الأصوات

    وأكّد القروي أن ''الأطراف التي تتهم حزبه بالخيانة هم من صوتوا لعبير موسي وليوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي ولا أحد منهم صوت له ولقلب تونس''، مضيفا: ''أي عائلة يتحدثون عنها؟ هؤلاء لم يدعمنا منهم أحد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية وكلهم دعموا قيس سعيد في الدور الثاني وبالتالي كان عليهم طلب المساعدة منه (سعيّد) في لائحة سحب الثقة''.

    وتابع قائلا: ''نحن أحرار، تحصلنا على مليوني صوت بين الانتخابات التشريعية والرئاسية الأولى والثانية ونحن أوفياء لهؤلاء وهم لا علاقة لهم بالمعارك الأيديولوجية ونحن أصلا لا ندخل فيها''، مشيرا إلى أن تونس في حاجة إلى الاستقرار.

    وتساءل نبيل القروي: ''كيف سيكون حال البلاد إن تم سحب الثقة من الغنوشي؟ حكومة مستقيلة وحكومة بصدد التشكيل ومكتب البرلمان مقال أي مجلس بلا رأس؟"، مضيفا: ''علينا أن نتريث قليلا ونحن دعونا نوابنا إلى التعامل بحرية مع الملف''.

    وأوضح أنه ليس بهذه الطريقة يتم إخراج البلاد من أزمتها، مشيرا إلى أنه يرى أن رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي وجماعتها حولوا البرلمان إلى ''ستار أكاديمي''، حسب تعبيره.

    ومضى قائلا: ''أناس يتقاضون أجرا وطوال اليوم يعيشون تحت عدسات التلفزات، كل ذلك اعتبره مهزلة وتلفزات الخليج كلها تعول على عبير موسي لتخوض معركة ليست معركة التونسيين وإنما معركة إقليمية لذا قلنا ان كل نائب حر بينه وبين ضميره خلال التصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي''.

    وأوضح نبيل القروي، أنه ''عندما يتم الحديث عن التخوين يجب طرح سؤال من خان من؟''، لافتا إلى ''أنه مع فكرة أنه حصلت خيانة فيما بينهم فهناك 32 نائبا لم يصوتوا مع اللائحة وإذا حذفنا 14 نائبا من قلب تونس من أين أتت البقية؟''، مشددا على أنه ''أبلغ نواب حزبه بان يصوتوا بحرية لأن تلك الأطراف اشتهرت بالكذب والغدر ولم يتفقوا يوما معا''، حسب تعبيره.

    وتجددت ثقة البرلمان التونسي في رئيسه راشد الغنوشي عقب سقوط مبادرة سحب الثقة منه خلال جلسة تصويت جرت الأسبوع الماضي، لعدم كفاية الأصوات المؤيدة لسحب الثقة منه.

    انظر أيضا:

    نبيل القروي: وباء الفقر أخطر على تونس من وباء "كورونا"
    نبيل القروي: "قلب تونس" مع تشكيل حكومة وحدة وطنية دون إقصاء...فيديو
    بعد دعوة متأخرة إلى مؤتمر برلين... نبيل القروي: نشعر بالحرقة والألم
    الكلمات الدلالية:
    حركة النهضة, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    امرأة من قبيلة سوري يزين وجهها قرص شفاه، في منطقة وادي أومو جنوب إثيوبيا
    ماذا تفعل نساء "سوري" لجذب الرجال
    ترامب يمنع تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة
    ترامب يمنع تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة
    8 حيل سحرية لجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى وسط جائحة كوفيد 19
    8 حيل سحرية لجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى وسط جائحة "كوفيد 19"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك