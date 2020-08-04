وزير مصري: الحكومة تعاملت باحترافية في أزمة كورونا

قال وزير في الحكومة المصرية إن بلاده تعاملت باحترافية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن "القيادة السياسية والحكومة المصرية أعطت أولوية كبيرة خلال أزمة فيروس كورونا لكافة الفئات والعمالة المتضررة من الأزمة وتقديم دعم لها للتخفيف من تداعيات الفيروس على تلك الفئات وتقديم الدعم اللازم لها".

وتابع الوزير، خلال اجتماعه مع وفد البنك الدولي عبر الفيديو كونفرنس: "جاري نهو إجراءات توقيع بروتوكول تعاون شامل مع وزارة الصحة لتقديم حزمة من التدخلات العاجلة والإعداد لخطة متوسطة الأجل لمساهمات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاع الصحة وسيتم توقيع البروتوكول خلال شهر أغسطس الجاري".

وبحسب موقع "البوابة نيوز"، أشاد الوزير بتعامل الدولة المصرية مع جائحة فيروس كورونا "والتي لم تلجأ للغلق الكامل لكل الأنشطة بالدولة أسوة بما قامت به بعض دول العالم".

وأشار الوزير إلى أن "القيادة السياسية والحكومة تعاملت باحترافية شديدة مع تلك الأزمة وتم إعلان عدد كبير من المبادرات والدعم من البنك المركزي المصري والوزارات المعنية بالدولة".

ولفت إلى أن هذه المبادرات "شملت كافة القطاعات التي تأثرت من الأزمة خلال الأشهر الماضية وخاصة العمالة غير المنتظمة والعاملين في قطاع السياحة والصناعة، مع زيادة حجم المشروعات كثيفة العمالة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير الأطقم الطبية وبوابات وأدوات التطهير والتعقيم في مواقع العمل بالمشروعات الإنشائية".