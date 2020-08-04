بالفيديو... مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية أمام وزارة الطاقة في بيروت

شهد محيط وزارة الطاقة اللبنانية في بيروت مواجهات بين عدد من الناشطين والمتظاهرين والشرطة اللبنانية.

نفذ عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة في إطار تحركاتهم أمام الوزارات اللبنانية، اعتراضا على الأوضاع المتردية اقتصاديا، بالإضافة إلى تردي حال الكهرباء في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وحاول بعض المحتجين الدخول إلى وزارة الطاقة حيث حصل إشكال وتدافع بينهم وبين القوى الأمنية التي عملت على منعهم من اقتحام الوزارة.

امام وزارة الطاقة.. اعتراضا على العتمة pic.twitter.com/KQB0R1eTzY — Salman Andary (@salmanonline) August 4, 2020

وأوضح أحد المحتجين أنّ "من حقنا الدخول إلى الوزارة والاطلاع على ما يحصل، لأن اللبنانيين محرومون من الكهرباء".

وعمل المحتجون على نصب خيم في الباحة الخارجية للوزارة بنية البقاء، وحاولوا إزالة العوائق الحديدية إلا أن القوى الأمنية منعتهم من ذلك.