"أنصار الله" تعلن تحرير 13 من أسراها في صفقة مع الحكومة اليمنية

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، تمكنها من تحرير أسرى من عناصرها عبر عملية تبادل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على "تويتر"، إن الجماعة "حررت 13 أسيرا من أسرى الجيش واللجان الشعبية من جبهة تعز".

وأضاف المرتضى وهو عضو الوفد المفاوض في "أنصار الله"، أن "عملية تبادل الأسرى تمت عبر تفاهمات محلية".

بعون الله وتوفيقه تم اليوم الثلاثاء 14/12/1441 الموافق 4/8/2020 تحرير (13) اسير من اسرى الجيش واللجان الشعبية من جبهة تعز في عملية تبادل عبر تفاهمات محلية..

ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى.. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) August 4, 2020

​جاءت الصفقة بعد نحو أسبوع من عملية تبادل أسيرين، ورفات خمسة قتلى بين الحكومة الشرعية و"أنصار الله" في محافظة البيضاء.

وأعلنت "أنصار الله"، في 23 تموز/ يوليو الماضي، تحرير 10 من أسراها بعملية تبادل مع الحكومة في جبهتي شبوة ومأرب، سبقتها في الخامس عشر من الشهر ذاته عملية مماثلة تمكنت الجماعة خلالها من تحرير 6 من مقاتليها الأسرى في محافظة مأرب.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد دعا، في 20 مارس/ آذار الماضي، الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".