تسجيل
16:03 GMT04 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جامعة القاهرة في مصر

    مصر... توقعات تنسيق الكليات 2020... و"رابط مباشر" لمعرفة نتيجة الثانوية العامة

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104167/32/1041673238_0:262:4936:3038_1200x675_80_0_0_48ead447d914a519a8cabdf56ef37478.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008041046183194-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2020-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/

    استعرضت تقارير مصرية محلية، اليوم الثلاثاء، توقعات تنسيق الكليات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

    وتتوقع صحيفة "الوطن" المصرية انخفاض نسبة تنسيق الكليات بنسبة لا تقل عن 1% مقارنة بالعام الماضي، وهي كالتالي:

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    وزير التعليم المصري: تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر
    توقعات تنسيق الكليات 2020 (القسم الأدبي)

    اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 402.0

    الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية: 398.5

    ألسن كفر الشيخ: 398.5

    آثار ولغات مطروح: 385.5

    آثار الفيوم: 384.5

    تربية عين شمس: 382.5

    تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق: 375.0

    تربية (تعليم ابتدائي) المنيا: 375.0

    تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد: 374.0

    تربية طفولة مبكرة الزقازيق: 372.0

    آداب الإسكندرية: 350.5

    آداب العريش: 350.2

    تجارة عين شمس: 343.0

    آداب انتساب موجه القاهرة: 341.5

    فنون جميلة (فنون) المنيا: 341.0

    تجارة الإسكندرية: 341.0

    آداب انتساب موجه عين شمس: 339.5

    تجارة انتساب موجه القاهرة: 332.0

    آداب انتساب موجه الإسكندرية: 332.0

    تربية نوعية بنها: 331.5

    سياحة وفنادق حلوان بالمنيل: 330.5

    تجارة طنطا: 324.0

    حقوق بني سويف: 315.0

    تجارة انتساب موجه بورسعيد: 314.5

    آداب انتساب موجه سوهاج: 314.5

    حقوق بنها: 308.5

    حقوق انتساب موجه سوهاج: 308.0

    تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ: 304.5

    تربية نوعية الفيوم: 304.0

    اقتصاد منزلى العريش: 304.0

    تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم: 303.5

    حقوق انتساب موجه حلوان: 303.0

    الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية: 295.0

    دار العلوم المنيا: 294.5

    دار العلوم انتساب موجه أسوان: 292.0

    أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة  6 أكتوبر: 292.0

    معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة: 262.0

    خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان: 262.0

    تربية رياضية بنين بني سويف: 261.5

    الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة: 261.0

    تربية رياضية بنين حلوان: 261.0

    توقعات تنسيق الثانوية العامة 2020 (القسم العلمي)

    طب المنوفية بشبين الكوم: 405.5

    هندسة بترول وتعدين السويس: 405.5

    طب جنوب الوادي: 405.0

    طب الزقازيق: 405.0

    طب طنطا: 405.0

    طب القاهرة: 405.0

    طب سوهاج: 405.0

    طب عين شمس: 404.5

    طب الإسكندرية: 404.5

    صيدلة عين شمس: 401.5

    صيدلة الإسكندرية: 401.0

    صيدلة بور سعيد: 401.0

    طب بيطري دمنهور: 398.5

    طب بيطري القاهرة: 398.5

    اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 398.5

    طب بيطري الإسكندرية: 398.0

    طب بيطري الوادي الجديد: 398.0

    طب بيطري مطروح: 398.0

    طب بيطري مدينة السادات: 398.0

    هندسة سوهاج: 389.5

    هندسة كفر الشيخ: 389.5

    هندسة بنها بشبرا: 389.5

    هندسة بور سعيد: 389.5

    هندسة الإسكندرية: 389.5

    تمريض بني سويف: 383.0

    تمريض حلوان: 383.0

    تربية المنصورة: 383.0

    فني تمريض طنطا: 382.5

    المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا: 358.5

    علوم حلوان رياضة: 358.0

    علوم طنطا رياضة: 358.0

    وخصصت وزارة التربية والتعليم المصرية، رابطا مباشرا عبر موقعها الرسمي لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2019-2020.

    وصرح وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة أعلى من العام السابق، إذ بلغت نحو 81.5% هذا العام.

    بينما أشار إلى أن نحو 18% من طلاب الثانوية العامة، حصلوا على مجموع أكثر من 95% إلى أقل من 100%.

    انظر أيضا:

    مصر… وزير التعليم العالي: لقاح "أكسفورد" الأقرب لمكافحة كورونا
    مصر... بشرى سارة من وزارة التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة
    وزير مصري: تقدمنا إلى المركز 42 عالميا في مجال التعليم
    وزير التعليم المصري: تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر
    مسؤول في التعليم المصري يعلن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر اليوم, أخبار مصر, الكليات, تنسيق, وزارة التربية والتعليم المصرية, مصر, الثانوية العامة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بحيرة پويهو في تشيلي، في جبال الأنديز الباتاغونيا، في منتزه توريس ديل باين الوطني
    ما بين السماء وقاع الصخور... من أجمل البحيرات الجبلية في العالم
    أكبر خطأ في تاريخ أمريكا
    أكبر خطأ في تاريخ أمريكا
    من هو وزير خارجية لبنان الجديد شربل وهبة؟
    من هو وزير خارجية لبنان الجديد شربل وهبة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك