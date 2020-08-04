مصر... خطأ في نتيجة اللغة العربية بالثانوية العامة التي أعلنت قبل ساعات

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم المصرية، إنه يوجد خطأ في نتيجة اللغة العربية، التي أعلنت قبل ساعات.

ووفقا لموقع بوابة "الوطن" المصرية، أضاف المصدر أن

"الأمر يقتصر فقط على نتيجة مادة اللغة العربية".

وأوضح المصدر أنه "تم تدارك الأمر وإعلان النتائج الصحيحة لطلاب الثانوية العامة، على الروابط الإلكترونية نفسها".

واعتمد وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020، وأعلن أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال شوقي، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن "هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي".

وأوضح شوقي، أن "النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%".

ويمكن الأن الحصول على نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم المصرية.