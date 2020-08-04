هل خطط شارون للانسحاب من الضفة الغربية؟

كشفت قناة عبرية النقاب عن نية أريئيل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، الانسحاب من أجزاء في الضفة الغربية.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "قناة مكان العبرية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن شارون خطط للانسحاب من الضفة الغربية ولكن الجانب الأمريكي منعه من إتمام هذه الخطة.

ونقلت القناة العبرية عن إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أنه في الوقت الذي خطط فيه شارون للانسحاب من قطاع غزة، في عام 2005، كان يخطط لانسحاب مماثل من الضفة الغربية، وتحديدا من 17 مستوطنة كاملة، ولكن لم تكتمل الخطة.

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وفي السياق نفسه، أوضحت القناة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، أن سبب هزيمة شارون وانسحابه من قطاع غزة، هو عملية "نتساريم" التي قتل فيها 3 جنود إسرائيليين، واعتبرتها القناة "القشة التي قصمت ظهر البعير".

وأفادت القناة العبرية بأن الجنرال آفي ديختر، رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، خلال فترة شارون، قد أعلن، فجأة، عن انسحاب بلاده من قطاع غزة، في جلسة خاصة أو مغلقة بمركز هرتزليا متعدد الأغراض.

وأشارت القناة إلى أنه كانت هناك معارضة واسعة لقرار شارون بالانسحاب من قطاع غزة، خاصة من قائد أركان الجيش، آنذاك، الجنرال موشيه بوغي يعالون،

وبانه خطوة شارون كانت مفاجأة كبيرة، خاصة وأنه معروف عنه أنه يرغب في بناء المزيد من المستوطنات، وليس الخروج منها.