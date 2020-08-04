تسجيل
17:34 GMT04 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    بهيجة حافظ... "المظلومة" التي دفعها الملك فاروق للإفلاس

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104564/31/1045643160_0:0:3108:1748_1200x675_80_0_0_351a0d65f7474e4e8115fb01e502a94b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008041046184351-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3/

    احتفل محرك البحث "غوغل"، بالذكرى الـ 112 على ميلاد الفنانة المصرية بهيجة حافظ، واحدة من الرعيل الأول في السينما المصرية.

    ربما لا تعرف الأجيال الجديدة الكثير عن بهيجة حافظ، وهو ما دفع الجميع للتساؤل حول أسباب احتفال غوغل بها، لذا في السطور المقبلة سنرسم صورة للفنانة التي وصفها النقاد بأنها "أكتر شخصية "مظلومة" في تاريخ السينما العربية".

    بهيجة حافظ ممثلة ومنتجة وهي أول امرأة قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما.

    بحسب ما جاء في موقع "مصرواي"، بهيجة حافظ، هي ابنة إسماعيل باشا حافظ ناظر للخاصة السلطانية في عهد الخديوي عباس كامل، كما ربطتها صلة قرابة بإسماعيل باشا صدقي رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد الأول.

    ولدت في 4 أغسطس 1908 بمحافظة الإسكندرية، لعائلة ثرية، والدها كان من محبي الفن، فانتقل هذا الحب لها، إذ كان والدها يعزف على العود وآلات موسيقية أخرى، وتوجت هذه الهواية بالدراسة إذ سافرت إلى فرنسا لدراسة الموسيقى وحصلت على دبلوم الموسيقى من باريس، ثم انتقلت إلى ألمانيا ودرست الإخراج والمونتاج السينمائي في برلين، لذلك يمكن وصفها بـ"الفنانة الشاملة". 

    لا تحتوي المكتبات العربية الكثير عن بهيجة حافظ، ويرى الناقد الفني طارق الشناوي في تصريحات لموقع "مصرواي" أن "البعض لم ينتبه لفكرة التوثيق في هذه الفترة"، مؤكدا على أنها "ظلمت، فهناك الكثير لا يعرفون قيمة ما قدمت هذه السيدة للفن المصري"، مشددا على أنه "لم نمنحها مكانتها التي تستحق".

    أزمة مع عائلتها

    كون أسرتها من هواة الفن إلا أن ذلك لم يمنع المشاكل بينها وبين عائلتها، فغالبية الأسر المصرية كانت تنظر وقتها إلى الفنانيين نظرة دونية، عندما عملت بهيجة بالموسيقى غضب أهلها ورفضوا ذلك، وزاد غضبهم بعد ظهورها الأول في السينما، حيث كانت هي أول وجه نسائي يظهر على شاشة السينما المصرية، عندما شاركت في بطولة الفيلم الصامت "زينب" عام 1930، أمام سراج منير وزكي رستم، إخراج محمد كريم.

    تقول بهيجة في فيديو نادر لها: " لما اشتغلت في الموسيقى كان أهلي رافضين، فبعدها أتعرض عليا فيلم "زينب"، فعملته وقلت زي بعضه طالما هما زعلانين أعمل الشغلانة دي بالمرة، ولما الفيلم اتعرض في مصر حقق نجاحا كبيرا جدًا، وأهلي قاطعوني ومش أهلي بس كل الناس في إسكندرية اضطهدوني ومحدش كان بيسلم عليا".

    وأضافت: "لما الفيلم اتعرض في الإسكندرية، والدتي قالت ودوني أشوف بنتي أنا مشفتهاش من 3 سنين، فجابوها عشان تشوفني، لما شافت مشهد موتي في الفيلم، أُغمى عليها، افتكرتني مت بجد، وفضلت تقول بنتي ماتت، فنزلتلها وقولتها أنا هنا يا ماما".

    أزمتها مع الملك فاروق

    نقل موقع مصرواي عن الكاتب محمود قاسم تفاصيل الأزمة التي حدثت بين بهيجة حافظ، والملك فاروق، ويقول إن "فيلم ليلى بنت الصحراء"، تسبب في أزمة بين الأميرة فوزية وزوجها "شاه إيران"، وتدخل الملك فاروق لحلها بوقف عرضه.

    وفيلم "ليلى بنت الصحراء" بطولة وإنتاج بهيجة حافظ وحسين رياض وزكي رستم وعباس فارس وراقية إبراهيم.

    ولفت قاسم إلى أن الفيلم كان يدور حول الحرب ما بين الفرس والعرب، وأن ليلى، بطلة الفيلم التي جسدتها بهيجة حافظ، أسرها ملك الفرس وعذبها، وهو ما أغضب شاه إيران وتسبب في الأزمة.

    ويقول قاسم إن بهيجة انفقت 18 ألف جنيه كتكلفة إنتاجية للفيلم، وبعدما أوقفه الملك فاروق، تعرضت شركتها للإفلاس فاضطرت للتوقف عن الإنتاج السينمائي لمدة عشر سنوات.

    وعادت في عام 1944، لعرض الفيلم ذاته لكن باسم آخر وهو "ليلى البدوية"، ولكنه لم يحقق صدى، على الرغم من فوزه بإحدى الجوائز الذهبية في مهرجان "برلين الدولي".

    ابتعدت عن السينما، وأقامت داخل قصرها صالون ثقافي كان يحضره نخبة المثقفين بمصر، من أبرزهم هدى شعراوي، علي الجنبلاطي، روحية القليني، وآخرون، وفي 13 ديسمبر 1983 رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 75 عاما، ولم يمش في جنازتها أي فنان.

    انظر أيضا:

    الموت يغيب فنانة مصرية
    فنانة مصرية تعلق على اعتراف زوجة ويل سميث بخيانته
    محامي الفنانة المصرية: لم تقتله ومات بأزمة قلبية
    إصابة شقيقة الفنانة المصرية زينة بنزيف حاد في المخ
    فنانة مصرية تعلن تلقيها رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها
    الكلمات الدلالية:
    سينما, فن, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بحيرة پويهو في تشيلي، في جبال الأنديز الباتاغونيا، في منتزه توريس ديل باين الوطني
    ما بين السماء وقاع الصخور... من أجمل البحيرات الجبلية في العالم
    أكبر خطأ في تاريخ أمريكا
    أكبر خطأ في تاريخ أمريكا
    من هو وزير خارجية لبنان الجديد شربل وهبة؟
    من هو وزير خارجية لبنان الجديد شربل وهبة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك