موسكو تدين الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على مواقع الجيش السوري

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إدانة موسكو للهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا، داعية الطرفين لمنع التوتر مستقبلا.

موسكو - سبوتنيك جاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، "ندين بشدة مثل هذه التصرفات ونعبر عن قلقنا العميق بشأن التوتر بين إسرائيل وسوريا".

وتابع البيان "نحذر القيادة الإسرائيلية من تكرار مثل هذه الخطوات التي تحمل عواقب خطيرة على منطقة الشرق الأوسط برمتها. ونعرب عن دعمنا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وندعو كلا الجانبين إلى ضبط النفس ومنع المزيد من التوتر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، شن مقاتلات إسرائيلية هجوما على أهداف عسكرية في سوريا، مشيرا إلى أن الضربات جاءت "ردا على محاولة من عناصر معادية زرع قنبلة على السياج الحدودي".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن من بين الأهداف التي شملتها الضربات، مواقع مراقبة سورية وأنظمة لجمع المعلومات المخابراتية وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة، فيما أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة، "إن الهجمات جاءت ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها يوم أمس في جنوب هضبة الجولان".