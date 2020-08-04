إسرائيل تنفي ضلوعها في انفجار بيروت

نفت إسرائيل ضلوعها في انفجار بيروت بحسب ما جاء في إذاعة الجيش الإسرائيلي.

القدس- سبوتنيك. نفى مصدر أمني إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أي ضلوع لإسرائيل في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن "إسرائيل تنفي أي ضلوع لها في انفجار بيروت".

من جانبها أفادت "القناة 12" العبرية نقلا عن مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى قولهم إنه "لا علاقة لإسرائيل بالانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت".

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، متسببًا في سقوط مصابين وخسائر مادية كبيرة. ووقع الانفجار في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

ورجح المدير العام للأمن اللبناني عباس إبراهيم، أن يكون انفجار مرفأ بيروت قد وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار.

وقال إبراهيم في تصريحات للصحفيين خلال تفقده مكان الانفجار "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار"، مضيفا "ننتظر التحقيقات ليتبيّن ما حصل في الانفجار".