إصابة أمين عام حزب الكتائب اللبناني بانفجار بيروت

أصيب أمين عام حزب الكتائب اللبناني، نزار نجاريان في البيت المركزي، على خلفية الانفجار الكبير الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.