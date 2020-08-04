رئيس الحكومة اللبناني: أتوجه بنداء عاجل إلى الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن التفجير الذي شهده مرفأ بيروت اليوم وأسفر عن سقوط مئات من القتلى والجرحى لن يمر دون حساب، مشددا على أن المسؤولين عن هذا العمل سيدفعون الثمن.

بيروت - سبوتنيك. وقال دياب في كلمة مقتضبة "ما حدث اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون الثمن".

وأضاف "ستكون هناك حقائق تعلن عن ذلك المستودع الخطير الموجود من 2014".

كما ناشد دياب الدول الصديقة بتقديم يد العون للبنان، وقال "سنتعامل على مستوى المسؤولية وأناشدكم التوحد لنضمد جراح الوطن".

وتابع "أتوجه بنداء للدول الشقيقة والصديقة للوقوف بجانب لبنان".

وقال "نحن في مصيبة".

وفي وقت سابق اليوم، وقع انفجار ضخم، في مخزن العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وخلف الانفجار أضراراً جسيمة في الممتلكات والسيارات، وقامت قوات الأمن اللبنانية بعملية إخلاء للمتواجدين في مرفأ بيروت، خشية وقوع انفجار آخر نتيجة وجود سفينة محملة بمواد سريعة الاشتعال بالقرب من الانفجار.

وقال مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال تفقده موقع الانفجار، إن مصدر الانفجار هو حاوية تمت مصادرتها داخل مخزن بمرفأ بيروت، لافتاً إلى أن الحاوية موجودة في المرفأ منذ سنوات.