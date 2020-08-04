صالح يعرب عن تضامن العراق مع لبنان في اتصال هاتفي مع عون

أجرى رئيس الجمهورية العراقية، الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، إثر الانفجار الذي تعرضت له العاصمة بيروت وأودى بحياة عدد من المواطنين الأبرياء.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أعلن صالح، خلال الاتصال، عن تضامن العراق حكومة وشعباً مع لبنان ووقوفه إلى جانب شعبه الشقيق، معرباً عن تعازيه لعوائل الشهداء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

بدوره أثنى الرئيس عون على موقف الرئيس العراقي، مثمناً موقف العراق ومشاعر الأخوّة بين الشعبين الشقيقين.

وفي وقت سابق اليوم، وقع انفجار ضخم، في مخزن العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وخلف الانفجار أضراراً جسيمة في الممتلكات والسيارات، وقامت قوات الأمن اللبنانية بعملية إخلاء للمتواجدين في مرفأ بيروت، خشية وقوع انفجار آخر نتيجة وجود سفينة محملة بمواد سريعة الاشتعال بالقرب من الانفجار.

وقال مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال تفقده موقع الانفجار، إن مصدر الانفجار هو حاوية تمت مصادرتها داخل مخزن بمرفأ بيروت، لافتاً إلى أن الحاوية موجودة في المرفأ منذ سنوات.

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أنه دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ مساء اليوم، وذلك عقب التفجير الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.

كما شوهدت مروحيات تابعة للجيش اللبناني تعمل على إطفاء الحريق الناتج إثر الانفجار.